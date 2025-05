Il brigantaggio tra storia e narrazione: convegno ad Alberobello il 23 maggio

ALBEROBELLO - Venerdì, alle, l’ex Conceria – oggidi Alberobello – ospiterà il convegno dal titolo “Il brigantaggio: tra storiografia e letteratura”, un’iniziativa che si inserisce nel programma della, rievocazione storica ormai divenuta appuntamento fisso per la città e per gli appassionati di storia meridionale.

L’incontro rappresenta un momento di approfondimento storico e culturale su uno dei fenomeni più controversi dell’Italia postunitaria: il brigantaggio. “A questo appuntamento siamo particolarmente legati – ha spiegato Valeria Sabatelli, Assessora alle Manifestazioni e alla Cultura – perché valorizza la storia del nostro territorio e risveglia la memoria collettiva, andando oltre la semplice ricerca storica”.

Al centro del dibattito vi sarà l’analisi del volume “La guerra per il Mezzogiorno” del prof. Carmine Pinto dell’Università di Salerno. L’opera ha contribuito a superare letture ideologiche o semplificate sul brigantaggio e sulla nascita del Regno d’Italia, ponendo l’accento sulla natura sociale e politica di un conflitto radicato nelle profonde disuguaglianze del Sud.

Il convegno approfondirà come la narrazione del brigantaggio sia cambiata nel tempo: da fenomeno criminale a simbolo di resistenza per alcuni, fino a essere reinterpretato come lotta di classe e tensione territoriale che attraversa ancora oggi il dibattito pubblico sull’unità nazionale. Pinto sottolinea che il brigantaggio fu l’esito di secolari tensioni e rivolte, e non semplicemente una reazione alla conquista piemontese.

“Siamo pronti per affrontare un nuovo viaggio attraverso la storia – ha dichiarato Luca De Felice, presidente dell’Associazione Sylva Tour and Didactics – che partendo da fatti reali si trasforma in narrazione teatrale, toccando le corde del verismo ottocentesco”.

L’evento offrirà anche un assaggio della prossima edizione de “La Notte dei Briganti”, con anticipazioni e letture sceniche che renderanno la riflessione ancora più viva e coinvolgente.

Programma del convegno:

Saluti istituzionali : Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura

Introduzione e moderazione : Roberta Manfredi

Interventi : Prof. Carmine Pinto , Università di Salerno Prof. Alessandro Capone , Università di Salerno

Letture sceniche : Giuseppina Martellotta, Gianna Perrini e Rosa Elettrico

Presentazione della XIX edizione de “La Notte dei Briganti” : Luca De Felice

Conclusioni: Sindaco Francesco De Carlo

Un appuntamento da non perdere per chi desidera riscoprire le radici profonde delle tensioni storiche tra Nord e Sud, e riflettere sul significato odierno dell’identità nazionale.