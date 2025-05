Festival delle Regioni: il discorso di Emiliano alla cerimonia inaugurale a Venezia

VENEZIA – In occasione della cerimonia di apertura della quarta edizione del Festival “L’Italia delle Regioni”, tenutasi oggi a Venezia, il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni,, ha tenuto un discorso sentito e ricco di riferimenti storici, sociali e istituzionali, alla presenza del Presidente della Repubblica

L’evento, promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione Veneto, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari, oltre ai presidenti delle Regioni italiane. Emiliano ha rivolto un sentito ringraziamento al Capo dello Stato:

Emiliano ha evocato lo storico legame tra Bari e la Repubblica di Venezia, ricordando l’antica festa barese “Vidua Vidua”, in memoria della flotta veneziana che liberò la città dagli Ottomani.

Il presidente ha anche narrato un ricordo personale, legato al Monte Grappa durante le celebrazioni per la Prima Guerra Mondiale, dove apprese della straordinaria resistenza della Brigata Bari contro l’avanzata austriaca dopo Caporetto:

Nel cuore del suo intervento, Emiliano ha ribadito la funzione strategica delle Regioni:

“Celebriamo le Regioni non come entità isolate, ma come parte viva di un grande organismo. Le differenze territoriali sono una ricchezza, non un ostacolo”.