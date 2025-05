Grande partecipazione alla 37ª edizione di LecceArredo: dal 2026 diventa Salone Internazionale dell’Arredamento

LECCE - Si è conclusa con un grande successo di pubblico la, tenutasi dalnella consueta cornice di. La manifestazione, considerata il punto di riferimento per il settore dell’arredamento nel Sud Italia, ha attirato, tra professionisti, designer, aziende e appassionati, confermando la forza attrattiva di un evento in costante crescita.

Organizzata da Maurizio e Mauro Nardelli per EMME Plus Fiere e Congressi, l’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 130 aziende espositrici, protagoniste di un’esposizione variegata e attenta alle nuove tendenze del design indoor e outdoor. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità, delle tecnologie smart per l’abitare e all’utilizzo di materiali innovativi, in risposta alla crescente domanda di soluzioni orientate al benessere e all’efficienza energetica.

LecceArredo diventa Salone Internazionale

La chiusura della manifestazione è stata accompagnata da un annuncio storico: dal 2026 LecceArredo si trasformerà ufficialmente nel Salone Internazionale dell’Arredamento, grazie al riconoscimento ottenuto dalla Regione Puglia. Un traguardo che rappresenta un salto di qualità per la fiera, pronta ad affermarsi anche a livello europeo e globale.

Questo nuovo status permetterà agli espositori di accedere a contributi economici pubblici, un’opportunità strategica per incentivare la partecipazione, soprattutto di piccoli artigiani e start-up del settore design. I primi segnali sono già positivi: l’80% delle aziende partecipanti ha già riconfermato la propria adesione per l’edizione 2026.

Un evento che unisce tradizione, innovazione e territorio

«LecceArredo è un’eccellenza che la città sente sua», ha dichiarato Maurizio Nardelli, ideatore e patron dell’evento. «È la casa dell’artigianato, della creatività, ma anche dell’innovazione e della sostenibilità. Oggi più che mai abbiamo bisogno di manifestazioni che sappiano unire impresa, bellezza e responsabilità ambientale».

Con questo spirito, LecceArredo guarda al futuro mantenendo forte il legame con il territorio, ma aprendosi sempre di più a una dimensione internazionale, pronta ad accogliere nuove sfide e a dare spazio a un design che coniuga funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente.

Appuntamento al 2026, con il debutto del Salone Internazionale dell’Arredamento.