Brunico si rimette in sella: tutto pronto per il Brunico Bike Opening 2025

Cresce l’attesa per la seconda edizione del BBO – Brunico Bike Opening, l’evento che celebra la bici in tutte le sue forme, organizzato dall’APT di Brunico. Sabato 24 maggio, per il secondo anno consecutivo, la città altoatesina ospiterà una giornata interamente dedicata al mondo del cicloturismo e della mobilità sostenibile.

Dalle ore 10.00 alle 18.00, Piazza Municipio e tutto il centro cittadino si animeranno con un ricco programma pensato per coinvolgere famiglie, sportivi, curiosi e turisti.

Esposizioni, tour guidati, attività per bambini, musica e stand gastronomici renderanno Brunico la meta ideale per chi ama pedalare... ma anche per chi vuole semplicemente vivere un sabato diverso, all’aria aperta.

Sono due i temi chiave che renderanno speciale questa seconda edizione di BBO: la sostenibilità e il percorso Only Woman Ride.

La sostenibilità sarà protagonista non solo perché la bici è, per definizione, il mezzo ecologico per eccellenza, ma anche grazie all’attenzione concreta alla mobilità dolce. Molti partecipanti raggiungeranno Brunico in treno, anche grazie al “Alto Adige Guest Pass” che promuove la mobilità sostenibile. Un servizio speciale che viene offerto agli ospiti da parte dell’albergatore, e che contiene Treni Regionali e Regionali Veloci in Alto Adige fino a Trento ed Autobus Locali.

L’Only Woman Ride, dopo il successo dello scorso anno, torna con un percorso interamente pensato per le donne. Un’occasione unica per celebrare la passione femminile per la bici in tutte le sue forme: sportiva, amatoriale, conviviale. Un modo per pedalare insieme, libere e protagoniste.

Il programma di BBO nel dettaglio

Anche quest’anno, il Brunico Bike Opening offrirà un programma ricco e coinvolgente, pensato per entusiasmare ciclisti di ogni età e livello.

Tra gli appuntamenti più attesi, torna il Sick! MTB-Trail Show by Bikeflip, lo spettacolo mozzafiato che vedrà rider professionisti esibirsi in acrobazie e trick spettacolari. Salti, equilibrio estremo e adrenalina pura lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Lo show andrà in scena per tre volte nel corso della giornata, agli orari: 11.00, 13.00, 15.00.

Per i più piccoli sarà allestito un divertentissimo e sfidante Pump Track in Piazza Municipio, dove i giovani ciclisti potranno mettere alla prova le proprie abilità in totale sicurezza, sotto la supervisione di personale esperto.

Per gli adulti e gli amanti della bici più esperti, spazio alle escursioni guidate organizzate dalle guide ciclistiche della Bike School Plan de Corones. I partecipanti potranno scegliere tra diversi itinerari pensati per valorizzare il territorio e vivere l’esperienza in sella in modo autentico e immersivo.

Tour base: Piazza Municipio - Kaiserwarte - Riscone - Castel Lamberto - Piazza Municipio. Durante il tour, ai partecipanti vengono insegnate le nozioni di base come il cambio corretto, la frenata, la tecnica di curva e il corretto spostamento del peso.

Tour in e-bike: Piazza Municipio - Castel Lamberto - Ameto - San Giorgio - Falzes - Irenberg - Piazza Municipio. Per tutti coloro che vogliono mettere alla prova le proprie capacità su sentieri e percorsi downhill e ricevere consigli sulla giusta tecnica di curva e sullo spostamento del peso.

Only Woman Ride: Piazza Municipio - Castel Lamberto - Riscone - Santo Stefano - Piazza Municipio. Un concentrato di potenza femminile su 2 ruote, lungo percorsi asfaltati e sterrati, con particolare attenzione alla tecnica di guida.





Un villaggio di novità e incontri: i brand partner protagonisti in Piazza Municipio

Sin dalle prime ore del mattino, Piazza Municipio diventerà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di bici e sport outdoor, dove scoprire, testare e vivere le ultime novità del settore. Gli stand dei brand partner saranno distribuiti lungo l'area espositiva, dando vita a un vero e proprio villaggio dinamico, con marchi di spicco come Red Bull, Omstrip - presente con alcuni professionisti nazionali come la biathelta italo-brasiliana Gaia Brunello, Bici Alto Adige, Peanuts, Lacoste, Chimpanzee e molti altri.

Red Bull, con la sua inconfondibile presenza, porterà in piazza le sue iconiche Mini promozionali per offrire ai partecipanti un'energia inaspettata durante tutta la giornata. Gli amanti delle due ruote avranno l'opportunità di provare nuovi prodotti, parlare con gli esperti del settore e scoprire le ultime tendenze in fatto di biciclette, accessori e abbigliamento tecnico. Per il test delle bici ci sarà Südtirol Rad/Bici Alto Adige, lo storico servizio di noleggio bici che in Alto Adige offre libertà e flessibilità senza pari permettendo a tutti gli amanti delle due ruote di effettuare un noleggio in ben 20 località in tutta la regione. Dalle Dolomiti fino ai vigneti e agli antichi borghi, Südtirol Rad/Bici Alto Adige è il compagno ideale per un’avventura su misura per te.

In questo spazio dinamico, ogni visita sarà un’opportunità per entrare in contatto con il mondo della bici a 360°, scoprire nuovi prodotti, e magari anche fare acquisti per essere pronti ad affrontare nuove sfide su due ruote.

E per chi avrà bisogno di una pausa, l’area ristoro con i food truck sarà a disposizione per ricaricare le energie. Tra un giro e l’altro, i partecipanti potranno gustare prelibatezze culinarie di ogni tipo, gustandosi un po' di meritato relax prima di rimettersi in sella.

Brunico è pronta a pedalare: tu cosa aspetti?

📌 Per maggiori informazioni:

🌍 www.bruneck.com/events