Incontro a Lucera: “Dolore cronico, perché le donne soffrono di più?”

LUCERA - Si terrà venerdì 9 maggio alle ore 18.30, presso il Circolo Unione di Lucera, l’incontro pubblico dal titolo, un evento di grande rilevanza sanitaria e sociale organizzato congiuntamente dal, dall’e dal, con il patrocinio del

L’incontro nasce con l’obiettivo di divulgare il concetto di dolore cronico, oggi riconosciuto come una vera e propria patologia che colpisce circa 10 milioni di italiani, con un impatto profondo sulla qualità della vita. Di questi, il 60% sono donne, una differenza che sarà al centro del dibattito. Il dolore cronico, infatti, non è solo una questione fisica: vi contribuiscono fattori ormonali, genetici, psicologici e culturali che portano spesso le donne a convivere con più patologie dolorose contemporaneamente, come fibromialgia, artrosi e osteoporosi.

L’evento sarà guidato dalla Dott.ssa Nicoletta Di Francesco, Responsabile Scientifico dell’incontro, anestesista della Struttura Semplice Valenza Dipartimentale Medicina del Dolore attiva presso l’ospedale Lastaria di Lucera, struttura che fa capo al Policlinico Foggia. Qui, insieme ai colleghi Dott. Antonio Carrideo e Dott. Teodoro Di Foggia, vengono applicate strategie terapeutiche personalizzate, farmacologiche e interventistiche mininvasive, per migliorare concretamente la vita dei pazienti.

Interverranno per i saluti istituzionali:

Prof.ssa Gilda Cinnella , Direttore della Struttura Complessa Universitaria di Anestesia e Rianimazione,

Prof.ssa Lucia Mirabella , Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e Terapia del Dolore,

Dott. Mario Forte , Presidente del Rotaract Lucera,

Dott. Silvio Di Pasqua, Presidente del Circolo Unione Lucera.

A seguire, le relazioni scientifiche saranno affidate a:

Prof.ssa Luigia Trabace , Coordinatrice del Gruppo di lavoro nazionale su Tossicologia e Farmacologia di Genere dell’Università di Foggia,

Gli anestesisti Di Francesco, Carrideo, Di Foggia ,

I medici in formazione specialistica Dott. Luigi Farina e Dott.ssa Elisa Zecchillo.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione verso una problematica spesso trascurata, ma che merita un approccio scientifico integrato, nel rispetto delle linee guida internazionali e dei bisogni specifici delle donne.