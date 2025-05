Paura sulla SS172 dei Trulli: camioncino esce di strada, conducente in ospedale

ALBEROBELLO - Un incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 172 "dei Trulli", nei pressi di Alberobello. Un camioncino è uscito di strada per cause ancora da accertare, finendo in un terreno adiacente alla carreggiata. Il conducente è stato prontamente soccorso da un'equipe del 118 e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono al momento note.L'incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona, con le forze dell'ordine che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per determinare la dinamica dell'accaduto. La SS172 è una delle arterie principali della Valle d'Itria, frequentemente teatro di incidenti stradali, spesso dovuti a sorpassi azzardati e alla conformazione della strada.