La Regione Puglia protagonista all’Expo 2025 di Osaka: una settimana per raccontare l’eccellenza agroalimentare pugliese

Dal 11 al 17 maggio, la Regione Puglia è stata protagonista all’, nel cuore del Padiglione Italia, con unae alla promozione delle eccellenze enogastronomiche regionali. Un’occasione strategica per sostenere l’export, valorizzare i prodotti tipici e raccontare al mondo la qualità e l’identità del patrimonio agroalimentare pugliese.

Olio extravergine d’oliva, vino, burrata, mozzarella, ortofrutta, cereali e prodotti lattiero-caseari biologici, DOP, IGP e PAT sono stati al centro delle degustazioni, raccontati e interpretati dallo chef-contadino Peppe Zullo, ambasciatore della cucina mediterranea, che ha saputo trasmettere ai visitatori lo spirito autentico di una regione che fa della biodiversità e del legame con la terra i suoi tratti distintivi.

“In Giappone abbiamo raccontato la nostra idea di alimentazione sana, gustosa e autentica”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia. “L’olio pugliese è stato il protagonista, insieme a vini, ortaggi e latticini: un impegno che rafforza la sinergia tra istituzioni e imprese e che punta a consolidare la presenza pugliese nei mercati internazionali”.

I prodotti sono stati proposti anche nell’area ristorante del Padiglione Italia, grazie alla collaborazione con Eataly, che ha curato il servizio di ristorazione, permettendo a migliaia di visitatori di scoprire i sapori e le storie che si celano dietro ogni ingrediente.

L’iniziativa rientra nel Progetto di Partecipazione della Regione Puglia a Expo Osaka 2025, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo della regione sul mercato globale e favorire nuove opportunità per le imprese agricole e agroalimentari pugliesi.

“In un anno l’export pugliese del settore agroalimentare è cresciuto dell’11%, arrivando a 62 milioni di euro nel 2024”, ha sottolineato il direttore del Dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone. “Una crescita che conferma l’interesse dei mercati esteri, in particolare quello giapponese, per le nostre produzioni di qualità”.

Durante la settimana, un focus specifico è stato dedicato a prodotti simbolo come la burrata, la mozzarella, l’olio extravergine d’oliva e i vini pugliesi. Grazie ai racconti e alla cucina live di Peppe Zullo, i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza sensoriale completa, in cui ogni piatto diventava racconto di un territorio, di una tradizione, di una comunità.

Con la partecipazione all’esposizione universale, la Puglia ha non solo mostrato al mondo il meglio della propria offerta gastronomica, ma ha anche lanciato un messaggio forte sul valore del cibo sano, sostenibile e legato al territorio, in linea con i principi fondanti della Dieta Mediterranea. Un passo importante per affermare la regione come modello di eccellenza e sostenibilità, capace di unire gusto, salute e identità.