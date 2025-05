Sammichele di Bari, incidente sulla SS100: coinvolti trattore e auto, traffico deviato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la, al km 29,700, nel territorio comunale di Sammichele di Bari. Il sinistro ha coinvolto, causando il temporaneo blocco della carreggiata in direzione sud.

A seguito dell’impatto, le autorità hanno disposto la chiusura della corsia interessata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità di servizio adiacente, con la presenza di opportuna segnaletica sul posto per agevolare la circolazione e limitare i disagi agli automobilisti in transito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, per prestare assistenza ai coinvolti, le squadre dell’Anas, incaricate del ripristino della sede stradale, e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle indagini sulle cause dell’impatto.

Al momento non si hanno notizie ufficiali su eventuali feriti gravi, ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti. La circolazione sulla SS100 in direzione sud resta fortemente rallentata in attesa del completo ripristino della viabilità.