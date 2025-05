Lavoro, Emiliano e l’Assessore Leo alla seconda giornata di JOB&Orienta Bari con Al Bano: tra orientamento, formazione e futuro

– È entrata nel vivo la seconda giornata di, il salone dedicato all’, ospitato alladal 14 al 16 maggio. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, la partecipazione dele dell’, che hanno visitato gli stand in compagnia di un ospite d’eccezione:, che ha emozionato il pubblico cantando a cappella

L’evento, promosso e organizzato da Veronafiere in partnership con la Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e ARPAL Puglia, con il patrocinio del Comune di Bari, nasce dall’esperienza trentennale di JOB&Orienta Verona, e per la prima volta approda nel Mezzogiorno per offrire nuove opportunità a studenti, giovani e adulti in cerca di orientamento, tirocini, formazione e lavoro.

Grande affluenza e attenzione sull’intelligenza artificiale

La seconda giornata ha registrato un’affluenza straordinaria di scolaresche provenienti da tutta la regione, che si sono immerse in un percorso informativo tra gli oltre 100 stand espositivi allestiti da enti, aziende, istituzioni e agenzie per il lavoro. L’obiettivo è offrire strumenti concreti e orientamento personalizzato per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza.

Tra i temi più dibattuti nei numerosi talk, convegni e workshop (oltre 50 ogni giorno), l’intelligenza artificiale ha occupato un posto centrale: dalle professioni del futuro all’impatto nei percorsi formativi, fino alle competenze STEM come chiave d’accesso al mondo del lavoro. Grande interesse ha suscitato il talk promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, incentrato proprio sull’evoluzione dell’orientamento e sulle sfide post-PNRR.

Regione Puglia e ARPAL protagonisti del cambiamento

All’interno dello spazio espositivo curato da Regione Puglia e ARPAL, i visitatori hanno potuto partecipare a incontri tematici, panel, workshop e momenti di recruiting diretto, che hanno visto una partecipazione intensa e motivata.

Due gli appuntamenti di rilievo in programma per la giornata conclusiva di domani, 16 maggio:

Alle 11:30 nella Sala Agorà , sarà presentata la nuova edizione dell’ Avviso PASS LAUREATI 2025 , misura che sostiene i pugliesi residenti nella partecipazione a Master post lauream in Italia e all’estero , attraverso l’erogazione di voucher formativi finalizzati all’inserimento qualificato nel mercato del lavoro. Interverranno anche beneficiari delle edizioni precedenti , che racconteranno le loro esperienze.

Alle 12:30, sempre in Sala Agorà, è attesa la conferenza stampa di lancio di “Punti Cardinali for work”, il nuovo bando del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia che, dopo il successo della passata edizione, rilancia una rete territoriale innovativa per l’orientamento permanente. Il progetto punta a supportare disoccupati, inattivi e soggetti svantaggiati nel reinserimento professionale attraverso servizi capillari, integrati e co-progettati con gli enti locali.

Interventi istituzionali previsti:

Alla conferenza prenderanno parte:

Sebastiano Leo , Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro

Silvia Pellegrini , Direttrice del Dipartimento

Pasquale Orlando , Direttore Struttura Speciale POR

Titti De Simone , Consigliera del Presidente per l’attuazione del Programma di Governo

Luciana Laera e Fiorenza Pascazio per ANCI Puglia

Lucia Parchitelli, Presidente della Commissione VI della Regione Puglia

Un’edizione che guarda al futuro

JOB&Orienta Bari si conferma così un appuntamento strategico per il Sud, capace di mettere al centro l’orientamento come leva per lo sviluppo, unendo le energie del mondo istituzionale, educativo e produttivo. Con uno sguardo concreto al futuro dei giovani e all’evoluzione del mercato del lavoro, la Puglia rafforza il suo impegno nel costruire un sistema integrato e inclusivo, al passo con le sfide dell’innovazione e dell’equità.