Le tartarughe Caretta caretta in amore nel mare di San Cataldo a Lecce

Nel mare leccese, invece, oggi 14 maggio 2025, si è potuto assistere anche a questo fenomeno. Due tartarughe sono state avvistate nelle acque del Salento, nella marina tra Casalabate e San Cataldo, a circa 500 metri dalla costa. Dall’imbarcazione il campione subacqueo di pesca in apnea, Antonio Porpora, geometra leccese con la passione per il mare, è riuscito a riprenderle interagire nella fase dell’accoppiamento e le immagini in poche ore hanno fatto il giro del web. Molte le condivisioni e visualizzazioni per un fenomeno al quale è davvero difficile assistere.





Secondo la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon in UK esperta di fauna marina, le tartarughe marine sono creature solitarie, che raramente interagiscono tra loro al di fuori del corteggiamento e dell'accoppiamento. Ma nel Salento capita anche questo. La Caretta caretta, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è l'unica specie di tartaruga marina nidificante lungo le coste italiane. La Penisola si colloca marginalmente ai limiti occidentali dell’areale riproduttivo mediterraneo della specie, ma i suoi mari costituiscono aree strategiche di sosta e migrazione.





In passato, la nidificazione di Caretta era, con ogni probabilità, un fenomeno regolare e relativamente diffuso lungo le coste del Meridione d’Italia, ma i dati al riguardo sono piuttosto sporadici e imprecisi. La specie è considerata endangered, a livello regionale e globale, ed è perciò protetta da normative internazionali e, in particolare, da numerose convenzioni tra le quali la Convenzione di Barcellona e relativo protocollo aggiuntivo che prevede misure di protezione e di conservazione per la specie vietandone l’uccisione, il commercio e il disturbo durante i periodi di riproduzione, migrazione, svernamento e altri periodi in cui gli animali sono sottoposti a stress fisiologici.





LECCE - Capita sempre più spesso sulle spiagge del Salento di assistere all’arrivo di caretta caretta per la deposizione delle uova; altrettanto spesso accade di vedere la nascita delle tartarughe e la loro corsa alla ricerca del mare. E’ più raro, invece, vedere il momento dell’accoppiamento tra due di questi esemplari.Ecco il link del raro video in cui sono state riprese interagire nel momento dell'accoppiamento.al largo della costa le due tartarughe marine disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=3ag3f1&jd=1