Med Marathon 2025: atleti da 32 Paesi a Bari per una corsa tra sport, cultura e inclusione

BARI – Con atleti iscritti da ben, la Med Marathon 2025 si conferma come uno degli eventi sportivi più attrattivi del Sud Italia. La presentazione ufficiale della quinta edizione si è svolta questa mattina presso la sede dell’Assessorato regionale allo Sport, alla presenza delle autorità regionali e degli organizzatori. L’appuntamento è fissato pera Bari, che si prepara ad accogliere migliaia di runner e appassionati.

Organizzata dall’associazione La Fabrica di Corsa, con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, la Med Marathon è molto più di una semplice gara: è un evento simbolico che unisce sport, turismo, inclusione e promozione del territorio. Dopo aver contato la partecipazione di 19 nazioni nel 2024, l’edizione 2025 segna un salto di qualità, con atleti provenienti da Grecia, Francia, Stati Uniti, Iran, Brasile, Sudafrica e molti altri Paesi. L'edizione di quest’anno sarà dedicata alla Grecia, patria della maratona, consolidando il legame culturale tra i popoli del Mediterraneo.

Puglia al centro del Mediterraneo: sport come motore di sviluppo

“Con la Med Marathon, la Puglia corre al centro del Mediterraneo. È sport, economia e bellezza condivisa”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione e assessore allo Sport per Tutti. “Lo sport è per noi un diritto e una leva di crescita, turistica e sociale”.

Il consigliere Francesco Paolo Paolicelli ha sottolineato come la manifestazione sia “una grande festa che attraversa la bellezza della nostra terra, unendo atleti e famiglie in un percorso di benessere e sviluppo”.

Domenico Costantino, docente universitario e direttore del Master in Diritto sportivo e Management dello sport, ha evidenziato l’impatto economico multilivello della Med Marathon: “genera valore diretto, indiretto e indotto, contribuendo a occupazione, consumi e attrattività del territorio”.

Per Pierdavide Losavio, organizzatore dell’evento, “la Med Marathon è un esempio concreto di come lo sport possa essere un ponte tra culture diverse e un potente strumento di promozione turistica, soprattutto in una regione come la Puglia, sempre più scelta per il turismo esperienziale”.

Gare per tutti e benessere diffuso

Il programma include le due gare competitive:

Med Marathon (mezza maratona da 21,097 km)

Factory Run (10 km, anche in versione non competitiva)

Novità di quest’anno la Agerun, corsa non competitiva di 4 km pensata per famiglie, bambini, anziani e amici a quattro zampe, con partenza fissata alle 8.45.

Ampio spazio anche alla solidarietà con il charity program legato al progetto Pink Ambassador della Fondazione Veronesi: protagoniste saranno donne che, dopo aver superato una malattia oncologica, correranno la 10 km come simbolo di rinascita.

Med Wellbeing Festival: il villaggio del benessere

Cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Libertà, dove prenderà vita il Med Wellbeing Festival, un villaggio aperto a tutti con eventi gratuiti, incontri, spettacoli e workshop.

Tra gli appuntamenti di sabato 24 maggio:

ore 11: “Management dello sport: la formazione al servizio del marketing territoriale”

ore 17.30: “Segreti della longevità: prevenzione, nutrizione e sport”

ore 21: spettacolo di cabaret circense del gruppo Pachamama

Con il coinvolgimento di enti, università, associazioni, aziende e cittadini, la Med Marathon 2025 punta a lasciare un segno profondo, non solo sui percorsi cittadini, ma anche nella visione di una Puglia che corre, accoglie e cresce insieme.