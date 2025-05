Adrenalina e acrobazie ai piedi del San Nicola con il Martini Motor Show

BARI - Da venerdì 6 a giovedì 19 giugno, nell’area parcheggio dello stadio “San Nicola” di Bari, sarà proposto il “Martini Motor Show”, lo spettacolo di motori per grandi e piccini ideato dal Gruppo Martini di Aldo Martini.Protagonisti dello show saranno degli stuntmen che, eseguendo con auto acrobatiche e moto da cross manovre pericolose e spericolate, lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Gli stuntmen sono infatti degli acrobati particolarmente esperti in cadute, tuffi e salti che, di solito, lavorano come controfigure in scene particolarmente rischiose e difficili nell’ambito del cinema e dello spettacolo più in generale.Questi artisti del pericolo si esibiranno in mirabolanti acrobazie che uniranno auto, sport e spettacolo, in un concentrato di pura adrenalina e abilità tecnica pensato per tenere il pubblico affascinato e trepidante dal primo all’ultimo secondo, e regalando emozioni forti con performance mozzafiato frutto di un’esperienza consolidata anche su set cinematografici di grande importanza. “Proporremo uno spettacolo acrobatico completo – ha affermato Aldo Martini - nel quale sono presenti alcuni dei migliori stuntmen del momento. Ci saranno varie esibizioni mozzafiato, tra le quali avremo alcuni crash, parcheggi millimetrici, auto su due ruote e ad alta velocità. Questo programma è frutto di una lunga esperienza che nasce con mio nonno Holer Togni, uno dei primi a organizzare esibizioni di questo tipo negli anni ‘70”.Attraverso uno stile freestyle, che si concentra non sulla velocità ma sull’abilità dei piloti nel compiere acrobazie durante salti di 45 metri di lunghezza con altezze che toccano i 18 metri, questi artisti si esibiranno sia sulle quattro che sulle due ruote. Fiore all’occhiello dello show, per la prima volta a Bari, sarà la performance con il camion su due ruote. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere ad esibizioni spettacolari, il tutto arricchito da musica e giochi di luce degni di uno show ricco di prestazioni straordinarie ed estreme.Dopo lo spettacolo inaugurale in programma alle 21 del 6 giugno, si potrà assistere allo show tutti i giorni alle 18 e alle 21, domenica e festivi alle 11, alle 17 e alle 19.30. Per gli spettacoli del giovedì, inoltre, acquistando i biglietti online sarà possibile usufruire di prezzi speciali dedicati alle famiglie. Per prenotare il proprio posto ad un costo ridotto è possibile visitare il sito www.ticket-show.com .Martini Motor Show c/o stadio San Nicola – strada Torrebella, 7 - BariInfoline: 3512659997