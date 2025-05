Musica e psiche si incontrano in “Agenda dei buoni propositi”: successo per Sedioline#2 a Fasano

– Una serata intensa, delicata e profondamente umana quella andata in scena sabato 24 maggio 2025 nel Chiostro dei Minori Osservanti, che ha ospitato il secondo appuntamento di, il format di listening party ideato dain collaborazione cone con il patrocinio del

Protagonista assoluto dell’incontro è stato “Prima Danza”, l’album d’esordio del giovane psicologo e cantautore pugliese Tiziano Parente, classe 2002. Un’opera che si configura come un concept album ispirato alla figura di Ellen West, paziente dello psichiatra Ludwig Binswanger, simbolo della lotta contro i disturbi alimentari e il suicidio.

La serata si è aperta con l’ascolto condiviso dell’intero disco, in un’atmosfera intima e raccolta, per poi proseguire con un dialogo tra l’autore e la psicologa Mariagrazia Palmisano. A seguire, una performance acustica ha dato voce ad alcuni brani in una versione ancora più emozionale.

Con “Prima Danza”, Parente propone una riflessione intensa su fragilità mentale, identità e corpo, trasformando il dolore in arte attraverso un linguaggio musicale che intreccia testi essenziali, elettronica e ambient.

Il format Sedioline si conferma così uno spazio prezioso per la musica d’autore, capace di unire arte e consapevolezza psicologica, creando occasioni di ascolto autentico e confronto emotivo.

“Prima Danza” è disponibile su tutte le principali piattaforme di musica digitale. Maggiori informazioni al link: https://www.rockit.it/agenda-dei-buoni-propositi.