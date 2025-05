Pd Puglia, De Santis: "Riunione con Schlein e segretari regionali utile per mobilitazione referendum"

Anche in Puglia - prosegue - siamo pienamente mobilitati: nelle ultime settimane abbiamo già organizzato centinaia di manifestazioni, banchetti informativi e iniziative pubbliche su tutto il territorio regionale. E molte altre sono in programma nei prossimi giorni, grazie all’impegno delle nostre federazioni provinciali, dei circoli e di tantissimi volontari che stanno animando ogni angolo della nostra regione con entusiasmo e spirito di servizio.



Le nostre azioni - spiega - puntano a informare e coinvolgere i cittadini, colmando il vuoto informativo che sta caratterizzando questa tornata referendaria, troppo spesso ignorata anche dal servizio pubblico. Partecipazione e consapevolezza sono per noi valori fondanti della democrazia.



In questo percorso - conclude De Santis -, il confronto con la segretaria Elly Schlein e con tutta la segreteria nazionale ci ha dato ulteriore forza e motivazione. Ringrazio la segretaria per la vicinanza e il supporto: lo slancio ricevuto oggi è fondamentale per affrontare con determinazione lo sprint finale verso il voto.



Siamo mobilitati. E ci saremo, fino all’ultimo giorno".

BARI - Questa mattina ho partecipato all’incontro convocato dalla segretaria nazionale Elly Schlein insieme a tutti i segretari regionali del Partito Democratico, per coordinare l’impegno del partito in vista delle prossime elezioni amministrative e della mobilitazione referendaria dell’8 e 9 giugno. Così in una nota il segretario del Pd Puglia Domenico De Santis.