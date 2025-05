ROMA - La Regione Puglia protagonista al FORUM PA 2025 con la candidatura a Regione Europea dello Sport 2026. All’interno del programma ufficiale della Regione Puglia al FORUM PA 2025, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, l’incontro “Puglia Regione Europea dello Sport 2026” è stato un momento di confronto e condivisione sul percorso che ha portato alla prestigiosa candidatura della Puglia e al titolo assegnato da ACES Europe.Ad aprire i lavori il dirigente Benedetto G. Pacifico e la funzionaria Elisa Dimatteo della Sezione Bilancio della Sanità e Sport della Regione Puglia, che hanno illustrato contenuti, obiettivi e visione strategica del dossier di candidatura, evidenziando il ruolo dello sport come leva di coesione sociale, sviluppo territoriale e promozione del benessere.Nel corso dell’incontro è stato presentato anche “PugliaSportiva”, raggiungibile all’indirizzo https://regione.puglia.it/web/puglia-sportiva, il nuovo portale tematico della Regione dedicato alla valorizzazione di eventi, buone pratiche e politiche sportive. Uno strumento innovativo a supporto di una governance partecipata e inclusiva dello sport sul territorio.Particolarmente significativa la presenza del presidente di ACES Italia, Vincenzo Lupattelli, che ha sottolineato il valore della rete europea dei territori impegnati nella promozione dello sport come diritto universale.“Con oltre 80 milioni di euro investiti tra impiantistica, eventi, sostegno agli atleti e progettualità sociali, la Regione Puglia ha costruito in questi anni un modello virtuoso di politiche sportive, orientate alla salute, all’inclusione e alla cittadinanza attiva, trasformando lo sport in un’infrastruttura sociale capace di generare benessere pubblico, educazione, rispetto e sviluppo condiviso”, ha commentato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, ringraziando il FORUM PA per lo spazio di confronto e progettazione.