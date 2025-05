Circolo della Vela Bari: corsi estivi di vela per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

“Dove i sogni prendono il largo”

BARI – Anche quest’estate il Circolo della Vela Bari apre le sue porte ai più giovani con gli attesi corsi di vela dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Giunto al suo decimo anno di attività, il Circolo si conferma tra i principali punti di riferimento in Italia per numero di iscritti e risultati sportivi, proponendo un’esperienza unica all’insegna della passione per il mare, l’ambiente e lo sport.

I corsi si svolgeranno per otto settimane, dal 9 giugno al 1° agosto, dal lunedì al venerdì con due opzioni di orario: dalle 08:30 alle 13:00 oppure dalle 08:30 alle 16:00. I partecipanti sono suddivisi in due fasce d’età, 6-9 e 10-13 anni, e ulteriormente divisi in due livelli, iniziazione o perfezionamento, in base all’esperienza velica.

Prima di salpare, i ragazzi affronteranno esercizi di acquaticità e teoria sui pontili, per poi salire a bordo e iniziare a familiarizzare con la barca sin dal primo giorno. L’obiettivo è accompagnarli a diventare sempre più autonomi entro la fine del corso, vivendo l’emozione di “prendere il largo” in sicurezza con l’aiuto di istruttori esperti certificati FIV.

Il calendario delle settimane di corso è il seguente:

9-13 giugno

16-20 giugno

23-27 giugno

30 giugno-4 luglio

7-11 luglio

14-18 luglio

21-25 luglio

28 luglio-1 agosto

Per le uscite in barca è consigliato un abbigliamento adeguato: costume da bagno, maglietta, scarpette da mare chiuse o allacciate (no infradito), cappellino e protezione solare con alto fattore. È inoltre utile portare asciugamano e indumenti asciutti di ricambio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria nautica del Circolo della Vela Bari al numero 080.5216234 o scrivere a scuolavela@circolodellavelabari.it, chiedendo di parlare con uno degli istruttori.

Un’estate all’insegna del vento, delle onde e di grandi avventure per i più piccoli, perché al Circolo della Vela Bari… i sogni prendono il largo!