Regionali 2025: PD Salento, si chiude la Conferenza programmatica provinciale. De Santis: “Un partito vivo, che costruisce il futuro della Puglia con le energie dei territori”

LECCE - Si è conclusa oggi, presso la sede della Federazione provinciale del Partito Democratico Salentino, la Conferenza programmatica provinciale del PD, un momento di confronto che ha coinvolto amministratori, iscritti, militanti e cittadini in un percorso partecipato durato diverse settimane.A portare i saluti iniziali sono stati Franca Leo, Presidente dell’assemblea provinciale del PD, e Luciano Marrocco, Segretario provinciale. Hanno introdotto i lavori Georgia Tramacere e Salvatore Piconese, responsabili della Conferenza programmatica rispettivamente a livello provinciale e regionale. Durante l’incontro sono intervenuti i referenti dei tavoli tematici, presentando le proposte elaborate nei diversi ambiti: dal lavoro alla sanità, dalla transizione ecologica alle politiche giovanili.A chiudere i lavori Domenico De Santis, Segretario Regionale del Partito Democratico Puglia: “Questa conferenza programmatica dimostra che il PD - dichiara De Santis - sui territori è vivo, radicato e capace di costruire una visione. Siamo una comunità politica che discute, ascolta e propone.” Continua il Segretario “La piattaforma programmatica che abbiamo costruito – ha aggiunto – è uno strumento per la redazione del programma elettorale per la Puglia 2030. È il frutto di un lavoro diffuso, aperto, fatto di ascolto e partecipazione. Da qui parte una nuova fase di slancio e progettualità per il futuro della nostra regione.”L’incontro segna una tappa importante del percorso avviato dal PD Pugliese per rafforzare il legame tra partito, comunità e società civile per contribuire in alla definizione dell’agenda politica dei prossimi anni.