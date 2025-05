Roland Garros, Musetti e Gigante volano al terzo turno: eliminato Tsitsipas. Avanza anche Paolini nel tabellone femminile

loremusetti ig

Musetti senza sbavature

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue con emozioni e sorprese il secondo turno del Roland Garros 2025. Tra i protagonisti della giornata, brillano gli azzurri, entrambi qualificati al terzo turno con prestazioni convincenti.

Musetti ha dominato il colombiano Daniel Elahi Galan, chiudendo il match con un netto 6-4, 6-0, 6-4. L’azzurro ha offerto una prova solida al servizio e incisiva negli scambi da fondo campo, imponendo il proprio ritmo e regalando sprazzi del suo talento.

Colpo grosso di Gigante: eliminato Tsitsipas

Ma la grande sorpresa arriva da Matteo Gigante, autore di una straordinaria impresa: il giovane tennista italiano ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4, accedendo per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam. Gigante ha mostrato personalità, solidità mentale e grande varietà nel gioco, mettendo in difficoltà l’ex finalista del torneo.

Gli altri match maschili

Tra gli altri risultati del tabellone maschile:

Il serbo Hamad Medjedovic ha superato l’argentino Juan Manuel Cerundolo per 6-3, 6-4, 7-5 .

L’australiano Alexei Popyrin si è imposto sul cileno Alejandro Tabilo con un netto 7-5, 6-3, 6-4 .

Il tedesco Daniel Altmaier ha avuto la meglio sul ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 .

L’argentino Mariano Navone ha battuto l’americano Reilly Opelka per 6-1, 7-6, 6-3 .

Il francese Quentin Halys, spinto dal pubblico di casa, ha superato il serbo Miomir Kecmanovic in quattro set: 4-6, 6-3, 7-6, 7-5.

Tabellone femminile: bene Paolini

Nel torneo femminile, grande prova di Jasmine Paolini, che ha battuto la croata Ajla Tomljanovic con un doppio 6-3. L’azzurra approda così al terzo turno, confermando l’ottimo stato di forma.

Avanzano anche:

L’ucraina Elina Svitolina , vincente 7-6, 7-5 sull’ungherese Anna Bondar .

L’americana Bernarda Pera , che ha superato la croata Donna Vekic per 6-2, 4-6, 7-6 .

La danese Clara Tauson , che ha avuto la meglio sull’olandese Arantxa Rus per 7-6, 7-5 .

La numero uno del mondo, Iga Swiatek , che ha demolito la britannica Emma Raducanu con un secco 6-1, 6-2 .

La cinese Qinwen Zheng, che ha regolato la colombiana Emiliana Arango con 6-2, 6-3.

Il Roland Garros continua a regalare spettacolo e colpi di scena. Gli italiani sognano in grande.