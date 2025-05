San Girolamo, al via domani i lavori di ripascimento delle spiagge libere: l’estate parte in anticipo

BARI - Prenderanno il via domani,, gli, a Bari. L’sarà presente all’avvio dei lavori e incontrerà la stampa alle ore

L’intervento rientra nell’ambito dell’accordo quadro biennale per la manutenzione di lidi e spiagge comunali, e ha ottenuto l’autorizzazione dalla Città Metropolitana per l’immersione di materiali in mare.

Ghiaia e sabbia per un arenile sicuro

L’obiettivo è ripristinare la linea di riva e il profilo trasversale delle spiagge, partendo dalla spiaggia in ciottoli a est, per poi proseguire con quella a ovest. Sarà utilizzata ghiaia lavata, ecologicamente certificata e compatibile con l’ambiente marino. A seguire, si procederà con gli interventi sulle spiagge di sabbia: qui il materiale necessario per il ripascimento del tratto ovest verrà prelevato direttamente dalla spiaggia sabbiosa a est, garantendo un equilibrio naturale del litorale.

Scaramuzzi: “Lavori in anticipo per godere l’estate in sicurezza”

“Come promesso, quest’anno partiamo con la manutenzione in anticipo – dichiara l’assessore Scaramuzzi – perché vogliamo concludere gli interventi entro la fine del mese, così da restituire alla cittadinanza spiagge sicure e fruibili per l’estate”.

Scaramuzzi ha inoltre ricordato che è in corso la progettazione delle modifiche alle barriere frangiflutti, affidata a tecnici esterni, per contenere l’azione erosiva del mare.

“Si tratta di un intervento complesso – spiega – che richiede uno studio meteo-marino aggiornato e tempi adeguati per l’ottenimento di finanziamenti. Ma nel frattempo non restiamo fermi: con il ripascimento garantiamo la fruibilità immediata delle spiagge, bilanciando correttamente sabbia e ghiaia”.

In arrivo anche una nuova illuminazione

A completare l’opera di riqualificazione del litorale di San Girolamo, l’assessore annuncia che entro l’estate sarà conclusa anche la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione del lungomare.

Una serie di interventi che segnano un passo deciso verso la tutela ambientale e il miglioramento della vivibilità urbana, nel segno di una stagione balneare più sicura, accessibile e accogliente per tutti.