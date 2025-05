Santa Maria di Leuca, agente immobiliare precipita da balcone pericolante: prognosi di 40 giorni. Sequestrato l’immobile

– Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri nella località costiera salentina, dove unè precipitato nel vuoto durante una visita a un immobile in disuso. L’uomo, dipendente di un’agenzia con sede a, stava mostrando una un potenziale acquirente quando, facendolo cadere da un’altezza di circa

Il drammatico episodio si è verificato nei pressi di Punta Ristola, zona panoramica affacciata sulla scogliera. L’edificio in questione, chiuso da diverse stagioni, aveva ospitato in passato diverse attività commerciali, ma attualmente versava in stato di degrado strutturale.

A seguito dell’incidente, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’agente all’ospedale "Cardinale Panico" di Tricase, dove è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni per traumi multipli.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine e i tecnici dell’ufficio giudiziario, che hanno effettuato un sopralluogo e disposto il sequestro probatorio dell’immobile. Secondo le prime valutazioni, le precarie condizioni strutturali del balcone non garantivano alcun livello di sicurezza.

La proprietaria dell’edificio è stata denunciata con l’accusa di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, come previsto dall’articolo 677 del Codice Penale. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità legate alla manutenzione dell’immobile e alla sua idoneità a essere mostrato a terzi.