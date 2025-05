Papa Leone XIV: “Vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo”. Commozione e applausi per l’inizio del pontificato

– “e, con, vengo a voi come un”: sono state queste le parole con cuiha aperto ufficialmente il suo pontificato durante lacelebrata questa mattina in piazza San Pietro, accolta da un

Una folla di oltre 250.000 persone e 156 delegazioni internazionali ha affollato Roma in una giornata storica per la Chiesa cattolica. L’intera città è stata blindata per l’occasione, con presidi di sicurezza straordinari in tutta l’area del Vaticano. Presenti alla celebrazione anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a numerose autorità civili, religiose e diplomatiche. Tra queste, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, per la Russia, la ministra della Cultura Olga Liubimova.

Il rito ha preso il via nella Basilica di San Pietro, con un momento di preghiera sulla tomba dell’Apostolo Pietro, simbolo della continuità apostolica. Da lì, Papa Leone XIV ha preso parte alla processione verso piazza San Pietro, dove ha celebrato la solenne messa.

Durante l’omelia, il Papa ha indicato i due cardini del suo mandato spirituale: “Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù”, ha detto con voce ferma ma emozionata.

Uno dei momenti più intensi della cerimonia si è vissuto quando Leone XIV ha indossato l’anello del Pescatore, simbolo dell’autorità pontificia. Il Papa, visibilmente commosso, ha alzato lo sguardo al cielo, trattenendo le lacrime e stringendo l’anello tra le dita in silenziosa preghiera.

Il nuovo Pontefice, che ha già espresso la volontà di essere “tessitore di pace” e di offrire la Santa Sede come luogo di negoziati internazionali, ha lanciato un forte messaggio di speranza: “Dio ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”.

L’inizio del pontificato di Papa Leone XIV si configura dunque come una nuova stagione di dialogo, fraternità e servizio, guidata dalla semplicità e dall’umiltà di un uomo che si presenta al mondo come “servo della gioia”.