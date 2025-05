Storytelling Festival 2025 cresce e approda al Teatro Piccinni nella rassegna “Umano Collettivo”

BARI – Dopo aver acceso i riflettori sul valore delle storie come motore di cambiamento sociale ed economico e riunito in questi anni centinaia di aziende, manager, professionisti, studenti, massimi esperti della comunicazione e grandi protagonisti della nostra cultura, Storytelling Festival torna a Bari e lo fa in grande. Il 24 e 25 ottobre 2025 approda per la prima volta al Teatro Piccinni, il più antico della città, entrando nella stagione “Umano Collettivo”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari e Puglia Culture - Circuito Teatrale.Una cornice prestigiosa che riconosce al primo Festival interamente dedicato allo storytelling – ideato e organizzato da La Content – il suo ruolo pionieristico che oggi l’ha reso punto di riferimento nazionale per chi vede nelle storie e nella loro condivisione leve strategiche di ispirazione, connessione, formazione e trasformazione. Anche quest’anno un programma ricco di incontri, talk e workshop e tra i grandi ospiti attesi: Annamaria Testa, voce di riferimento nella comunicazione e nel pensiero creativo; Pablo Trincia, giornalista e pioniere del podcast narrativo; Claudia Durastanti, tra le autrici italiane più influenti a livello internazionale; il professor Emanuele Frontoni, tra i più rinomati esperti di Intelligenza Artificiale.Altra grande novità di quest’anno è Storytelling Extra, un appuntamento in programma per il 26 ottobre.“Approdare sul palco del Piccinni, storico epicentro culturale per la città di Bari, è un grande traguardo perché significa veder riconosciuta la cultura dello storytelling e il valore della narrazione come linguaggio trasversale, capace di connettere mondi apparentemente diversi come quello del marketing e quello della cultura. Da sempre l’obiettivo di questo Festival è stato infatti quello di offrire strumenti e occasioni di confronto e networking per generare un impatto concreto nel futuro. Una visione che oggi è diventata un orizzonte condiviso e una sfida per crescere ancora” ha dichiarato Cristiano Carriero, co-Founder de La Content e ideatore dello Storytelling Festival.Due giornate per ispirare: con l’edizione 2025, l’ingresso nella stagione teatrale e un parterre di ospiti di grande rilievo, Storytelling Festival si conferma ancora una volta un appuntamento in cui la narrazione diventa uno spazio di confronto e trasformazione.I biglietti per Storytelling Festival 2025 sono già disponibili qui: https://lacontent.it/storytelling-festival/