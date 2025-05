Taranto, blitz antidroga della Guardia di Finanza: 31 segnalazioni e sequestri in tutta la provincia

TARANTO – Un’intensa attività di controllo mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto. L’operazione ha interessato diversi punti strategici del territorio provinciale, come porti, stazioni ferroviarie, strutture ricettive e aree di aggregazione frequentate prevalentemente da giovani.

Determinante, in molte occasioni, è stato l’impiego delle unità cinofile antidroga del Reparto, in particolare dei pastori tedeschi Basco, Fagot, Bessy e Yogi, il cui fiuto ha permesso di scoprire numerosi nascondigli usati per occultare la droga.

Gli stupefacenti – principalmente cocaina e hashish – sono stati rinvenuti nei contesti più disparati: nascosti all’interno di box auto, infilati tra gli indumenti personali, occultati nei bagagli, nei vani portaoggetti dei veicoli, sotto i tappetini e persino nelle ruote di scorta.

Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dei quantitativi individuati e alla segnalazione di 31 persone alle autorità competenti.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha intensificato, con particolare attenzione alla diffusione delle droghe tra i giovani.