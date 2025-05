Taranto, dieci storie di inclusione e futuro al centro dell’evento “Comunità e incontro” di TP Italia e Confindustria

– Costruire un ecosistema inclusivo, valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra impresa e comunità. Sono stati questi i temi al centro di, l’evento promosso dain collaborazione con, che ha visto protagoniste dieci realtà del terzo settore e del mondo dell’innovazione sociale.

Nella sala eventi di TP Italia, allestita in stile TED Talk, sono saliti sul palco dieci progetti che ogni giorno operano per generare impatto positivo nella città e nella provincia. Ognuno ha avuto dieci minuti per raccontare la propria esperienza: dai progetti sociali Invictus, Il futuro è qui, Banco Alimentare e TP4i, alla società benefit Nasse Animation Studio, passando per la cooperativa Isac Pro, l’Istituto comprensivo Galileo Galilei, e le associazioni Citte Citte e Arca Aps ETS, fino all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) dell’Ospedale SS Annunziata.

Ad ascoltarli, una platea composta da rappresentanti istituzionali e circa 40 aziende locali, interessate a fare rete e dare vita a nuove sinergie in nome della responsabilità sociale d’impresa, della sostenibilità e dello sviluppo locale.

TP Italia consegna la targa Great Place to Work a Confindustria Taranto

Durante l’iniziativa, TP Italia ha anche consegnato a Confindustria Taranto la targa ricevuta da Great Place to Work, che ha riconosciuto l’azienda come miglior posto in cui lavorare in Italia. Un gesto simbolico, per ribadire la volontà di diventare portavoce di un nuovo modo di fare impresa anche nel Sud Italia.

“Negli ultimi cinque anni – ha dichiarato Diego Pisa, CEO di TP Italia – abbiamo intensificato il nostro impegno sul territorio, portando l’azienda nei quartieri dove vivono i nostri dipendenti. Nel solo 2024, a Taranto e Fiumicino, abbiamo attivato una ventina di iniziative legate al terzo settore. È nato un circolo virtuoso che ha generato competenze, benessere e orgoglio. Le dieci storie ascoltate oggi raccontano un’altra Taranto, viva e in trasformazione.”

Un messaggio condiviso anche dal presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, che ha sottolineato:

“Volevamo raccontare un territorio diverso e ci siamo riusciti. TP Italia è il partner ideale di questo percorso, perché incarna un cambiamento vero e concreto. Le eccellenze silenziose del nostro territorio meritano visibilità e oggi abbiamo dato loro voce.”

Verso una Taranto più inclusiva e sostenibile

L’iniziativa rappresenta un tassello di un progetto più ampio di rigenerazione sociale e culturale che guarda al futuro di Taranto con fiducia, partendo dalla collaborazione tra imprese, scuole, sanità e associazionismo.

Il messaggio emerso è chiaro: il cambiamento è possibile, e può partire da chi ogni giorno lavora sul campo per costruire una comunità più giusta, accogliente e capace di futuro.