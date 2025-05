Taranto, la Flai Cgil si mobilita contro lavoro irregolare e caporalato: sit-in il 26 maggio sotto la Prefettura

– Lalancia un grido d’allarme sul lavoro agricolo irregolare e precario e promuove unaper rivendicare diritti, sicurezza e dignità per chi lavora nei campi. Lunedì, dalle, è in programma unper chiedere un tavolo istituzionale sul contrasto allo sfruttamento.

Negli anni Sessanta, con il boom dell’industria, le campagne tarantine si svuotarono. Oggi, con la crisi del comparto industriale e l’instabilità del lavoro, si assiste a un progressivo ritorno al lavoro agricolo, come dimostrano i dati: 177.380 giornate lavorative in agricoltura nel 2023, salite a 218.956 nel 2024, con un incremento di oltre 41mila giornate.

Ma l’aumento delle giornate, secondo la Flai Cgil, non corrisponde a un miglioramento delle condizioni di lavoro.

«Purtroppo – denuncia Lucia La Penna, segretaria generale della Flai Cgil di Taranto – il settore agricolo nella nostra provincia presenta ampie sacche di sfruttamento, un modello lavorativo precario e senza tutele, dove si verificano infortuni, anche mortali, e fenomeni di caporalato».

Con il via alla stagione del taglio dell’uva, che coinvolge migliaia di lavoratori e lavoratrici, cresce anche l’urgenza di garantire controlli più efficaci sulle strade e nei luoghi di lavoro. Per questo, nel corso della manifestazione, la Flai chiederà un incontro con il Prefetto di Taranto, a cui parteciperà anche il segretario generale della Cgil Ionica, Giovanni D’Arcangelo. Obiettivo: costituire un tavolo istituzionale permanente, con la partecipazione delle istituzioni, delle parti sociali e delle organizzazioni datoriali, per contrastare insieme illegalità e sfruttamento.

Nel territorio tarantino il comparto agricolo coinvolge circa 25mila lavoratori, di cui oltre 6mila stranieri regolari. A questi si aggiunge un sommerso difficile da quantificare, che sfugge a ogni controllo e tutela.

La Flai Cgil, inoltre, collega la mobilitazione al Referendum sulla cittadinanza, sottolineando che l’inclusione legale dei lavoratori stranieri è uno strumento fondamentale nella lotta contro lo sfruttamento.

«Chiediamo – conclude La Penna – anche l'applicazione piena della Legge 199 del 2016 contro il caporalato, a partire dalla riattivazione della Sezione territoriale e della Rete del lavoro agricolo di qualità, ferme da mesi».

Una battaglia, quella del sindacato, che guarda al futuro della legalità nel lavoro agricolo e alla costruzione di un sistema equo, sicuro e dignitoso per tutti i lavoratori della terra.