Tragedia a Pinarella di Cervia: travolta da una ruspa in spiaggia, muore Elisa Spadavecchia, 66enne originaria di Molfetta

PINARELLA DI CERVIA - Un drammatico incidente ha spezzato la vita di, 66 anni, originaria di, deceduta nella mattinata del 24 maggio sulla spiaggia didopo essere stata travolta da una ruspa in manovra. La donna,, si era trasferita ae aveva concluso la carriera nel 2019.

Secondo le prime ricostruzioni, Elisa si trovava sulla battigia, nei pressi di una torretta di salvataggio, per concedersi qualche minuto di relax in riva al mare. È stato in quel momento che il mezzo meccanico, una ruspa impiegata per lavori sull’arenile, l’ha colpita alle spalle, travolgendola sotto gli occhi attoniti dei bagnanti presenti.

L’impatto si è rivelato fatale, lasciando senza scampo la donna. A nulla sono valsi i soccorsi: Elisa è morta sul colpo.

Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Ravenna hanno rivelato che la presenza della ruspa sulla spiaggia non era autorizzata. Il conducente del mezzo, un 54enne residente nella zona, è stato denunciato a piede libero ed è indagato per omicidio colposo. Non si procederà con l’accusa di omicidio stradale, in quanto il contesto non rientra nei parametri specifici previsti dalla legge per l’arresto immediato.

Particolare inquietante: l’uomo risulta già coinvolto in un altro incidente mortale. Nel 2022, a Pisignano, sempre nel territorio cervese, aveva investito e ucciso un anziano. Anche in quel caso era stato aperto un procedimento per omicidio stradale.

La morte di Elisa Spadavecchia ha sconvolto non solo la comunità vicentina dove viveva, ma anche la sua città d’origine, Molfetta, dove la notizia si è diffusa rapidamente tra amici, ex colleghi e conoscenti. Una tragedia tanto assurda quanto evitabile, che ora solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza degli arenili e sulla gestione dei lavori nelle aree pubbliche frequentate da cittadini e turisti.