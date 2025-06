A Molfetta torna la "Network Run": sette chilometri tra città e industria per il benessere aziendale

MOLFETTA - Sabatole strade di Molfetta si animeranno per la, l'appuntamento podistico divenuto ormai un classico, promosso da Network Contacts, azienda leader nel settore BPO e del Customer Care.

Non si tratta di una competizione, ma di un vero e proprio viaggio collettivo che mette al centro il welfare aziendale, riconoscendo nello sport una leva fondamentale per favorire la coesione, la motivazione e lo spirito di squadra tra i dipendenti.

Il percorso, di sette chilometri, si snoderà tra il centro cittadino e la zona industriale di Molfetta, città simbolo per l'azienda. Qui, infatti, ha sede storica il suo quartier generale, e proprio da Molfetta è iniziata la storia trentennale di Network Contacts.

La partenza è fissata per le ore 8.30 da piazza Garibaldi, un luogo iconico poiché lì Network Contacts ha mosso i suoi primi passi. L'arrivo sarà poi nella sede dell'azienda, in via dei Viaggianti, dove ad attendere i partecipanti ci saranno musica, ristoro e momenti di allegria condivisa.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è previsto a partire dalle ore 7.30. Dopo i primi chilometri nel cuore della città, la corsa coinvolgerà anche le vie della zona industriale, offrendo un percorso vario e coinvolgente.