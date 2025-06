Ancora un’auto in fiamme a Taranto: paura in via Unità d’Italia, nessun ferito

Ancora un’auto in fiamme nella città dei due mari. L’ultimo episodio si è verificato nella serata di ieri in, dove unaha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia in direzione centro città.

A bordo del mezzo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava il solo conducente, che ha fatto appena in tempo ad accostare e mettersi in salvo. In pochi istanti, l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme, destando forte preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito.

Provvidenziale il rapido intervento dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Grazie alla loro tempestività, l’incendio è stato contenuto e domato prima che potesse estendersi alle abitazioni vicine o ad altri veicoli.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, dal corto circuito accidentale al gesto doloso.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’ondata di incendi che da mesi interessa il capoluogo ionico, dove numerosi veicoli sono andati distrutti in circostanze simili. Le autorità invitano alla massima prudenza e chiedono la collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali movimenti sospetti.