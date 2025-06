Aperta la call for startup per la quarta edizione di FAROS, l’Acceleratore Blue Economy di CDP Venture Capital

TARANTO - È ufficialmente partita la nuova call for startup per la quarta edizione di FAROS, l’acceleratore della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital SGR dedicato alla Blue Economy e all’innovazione portuale. L’obiettivo è coinvolgere le migliori startup italiane e internazionali nei settori legati all’economia del mare, sostenendo lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili.FAROS, primo acceleratore italiano dedicato alla Blue Economy, è nato nel 2021 grazie alla collaborazione tra CDP Venture Capital SGR e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto. Il programma è gestito da a|cube, acceleratore di imprese ad impatto sociale e ambientale, e dal local manager Wylab, incubatore certificato. Successivamente, l’esperienza di FAROS si è estesa anche alla Spezia, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.Come candidarsiDal 17 giugno al 30 luglio le startup interessate possono presentare la propria candidatura sul sito farosaccelerator.com. Le realtà selezionate accederanno a un programma di accelerazione intensivo, con attività di mentoring e la possibilità di sviluppare progetti di open innovation (pilot projects) in collaborazione con prestigiosi partner di FAROS.Per le idee imprenditoriali più promettenti sono previsti investimenti da 75 mila a 400 mila euro.Chi può partecipareFAROS si rivolge a startup innovative che operano nel campo della Blue Economy, dell’innovazione portuale e dell’utilizzo responsabile delle risorse marine. Sono ricercati modelli di business capaci di generare un impatto positivo, misurabile e intenzionale, in grado di offrire soluzioni innovative per la tutela degli ecosistemi marini e per la transizione verso un’economia blu sostenibile.I numeri delle precedenti edizioniNelle prime tre edizioni, FAROS ha mappato oltre 2.000 startup, ricevuto 515 candidature e accelerato 25 startup, di cui 15 hanno realizzato progetti pilota con aziende corporate. Gli investimenti diretti da parte di FAROS hanno superato i 3,2 milioni di euro, mentre complessivamente le startup partecipanti hanno raccolto oltre 15 milioni di euro. Più di 20 partner corporate e istituzionali e oltre 60 stakeholder del settore hanno contribuito attivamente al programma.FAROS conferma così il suo ruolo di riferimento nell’ecosistema italiano dell’innovazione legata alla Blue Economy, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l’adozione di tecnologie all’avanguardia per la valorizzazione del mare e delle sue risorse.