ATP Halle: Bublik sorprende Sinner e vola ai quarti – 6-3 3-6 4-6, il kazako replica il colpo del 2023

– Jannik Sinner saluta gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, sconfitto da un ispirato Alexander Bublik che, come nel 2023, si conferma un avversario scomodo sull’erba tedesca. Il kazako si impone in rimonta per 3-6 6-3 6-4 in due ore e due minuti di gioco, approfittando del nervosismo dell’azzurro nel terzo set per staccare il pass per i quarti, dove affronterà Tomas Machac.

Primo set perfetto di Sinner

Sinner era partito forte, dominando il primo parziale con un tennis pulito ed efficace: tre ace, 10 vincenti e soli quattro errori. Dopo il break iniziale, Jannik ha gestito in modo impeccabile, chiudendo 6-3 in appena 27 minuti.

Bublik cambia marcia

Nel secondo set Bublik alza il livello, piazza 3 ace solo nell’ultimo game e riesce a spingere con continuità. Il kazako sfrutta un calo di Sinner, conquista il break nel sesto gioco e chiude 6-3, portando il match al terzo.

Il crollo di Jannik

Il terzo parziale è il più combattuto. Sinner tiene il servizio all’inizio, ma si innervosisce quando Bublik inizia a chiacchierare costantemente tra i punti. Il kazako – 36 vincenti e 25 errori totali – gioca a tratti con leggerezza e creatività, alternando ace, colpi sotto e soluzioni spettacolari. Sul 3-4, arriva il break decisivo: Jannik commette tre errori gratuiti e subisce lo schiaffo di dritto di Bublik che chiude il game e poi il match con autorità.

Come nel 2023

Era già successo nel 2023: anche allora Bublik aveva eliminato Sinner sull’erba di Halle, anche se in quel caso Jannik si era ritirato. Stavolta è una sconfitta netta nel gioco, più che nel punteggio. Il numero 1 del mondo ha faticato al servizio (3 doppi falli), ha commesso 25 errori non forzati e ha mostrato segni di frustrazione in più momenti, fattori che hanno pesato nell'economia del match.

Le parole del campo

Nonostante la sconfitta, il torneo di Sinner sull’erba non è finito: parteciperà ad un altro evento pre-Wimbledon la prossima settimana. Per Bublik, invece, si riaccende la speranza di bissare il trionfo del 2023, l’unico titolo 500 in carriera.

Statistiche principali

Ace : Bublik 16, Sinner 5

Vincenti : Bublik 36, Sinner 30

Errori non forzati : 25 per entrambi

Tempo di gioco : 2h 02’

Break: 3 (Bublik), 2 (Sinner)

I quarti di finale

Bublik sfiderà Machac, mentre la parte alta del tabellone vede il derby tedesco Zverev-Cobolli, dopo la sorprendente vittoria dell’italiano su Shapovalov.

Per Sinner una battuta d’arresto amara, ma che può servire da lezione in vista del vero obiettivo: Wimbledon.