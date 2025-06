Il fascino eterno dello swing italiano risuona a Trani con la Mino Lacirignola Swing Band

Domenica 22 giugno, Corte Davide Santorsola – Palazzo delle Arti Beltrani

Nel cuore della storica Trani, tra i sussurri delle pietre antiche e la brezza del mare, torna a vibrare la magia senza tempo dello swing italiano. Domenica 22 giugno, alle ore 21:00 (ingresso dalle 20:30), la Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani diventa teatro di un evento che promette emozione, eleganza e musica d’altri tempi: il concerto della Mino Lacirignola Swing Band.

Una serata in cui la “musica sincopata” – come veniva definito lo swing in Italia tra gli Anni ’20 e ’50 – tornerà a vivere grazie all’interpretazione raffinata e appassionata di un ensemble d’eccezione. Il repertorio, selezionato con cura e rispetto filologico, spazierà tra i grandi classici della canzone italiana dell’epoca: autentici gioielli come “Ma l’amore no”, “In cerca di te”, “Silenzioso slow”, che raccontano un’Italia capace di sognare e sorridere anche nei momenti più complessi.

A guidare questa elegante macchina del tempo musicale è Mino Lacirignola, carismatico trombettista e anima del progetto. Con lui, sul palco, una formazione di straordinari interpreti del genere:

Francesco Manfredi al clarinetto

Franco Angiulo al trombone

Renzo Bagorda al banjo

Sandro Binetti al pianoforte

Gianpaolo Chiarella al contrabbasso

Michele Fracchiolla alla batteria

e la voce intensa e avvolgente di Cristina Lacirignola

Una band che non si limita a rievocare un passato glorioso, ma lo reinventa con arrangiamenti originali, che valorizzano ogni sfumatura ritmica e armonica dello swing italiano. Il concerto è così molto più di un tributo: è un atto d’amore verso una stagione musicale troppo spesso dimenticata, ma capace di parlare ancora al cuore di chi ascolta.

L’evento si inserisce nella ricca programmazione artistica del Palazzo delle Arti Beltrani, punto di riferimento per la cultura a Trani e in tutta la Puglia, che con la stagione 2025 conferma la sua vocazione a coniugare arte, musica e bellezza.

Biglietti e info utili

Poltronissima numerata : €20,00

Posto unico: €15,00

Acquistabili anche con Carta del Docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito.

📍 Presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51 – Trani, aperto dal martedì alla domenica, ore 10:00-18:00)

🌐 Online su Vivaticket: Clicca qui per i biglietti

📲 Novità: prenotazioni anche via WhatsApp al numero +39 392 3892767, con possibilità di consultare il catalogo e ricevere assistenza per la conferma.

Per scoprire tutti gli eventi della stagione 2025: Sfoglia la brochure completa

📞 Info: 0883 500044 – ✉️ info@palazzodelleartibeltrani.it