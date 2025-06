'Autori a confronto', presentazione della nuova rubrica letteraria 'Nuovi linguaggi contro la violenza di genere' alla Camera dei Deputati

ROMA - Dopo il successo della rassegna "Autrici a confronto", un nuovo importante appuntamento prende il via: "Autori a confronto". Questo nuovo ciclo di incontri si concentra sui "Nuovi linguaggi contro la violenza di genere". L’iniziativa è promossa dall’Onorevole Martina Semenzato, presidente della "Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere". - Dopo il successo della rassegna "Autrici a confronto", un nuovo importante appuntamento prende il via: "Autori a confronto". Questo nuovo ciclo di incontri si concentra sui "Nuovi linguaggi contro la violenza di genere". L’iniziativa è promossa dall’Onorevole Martina Semenzato, presidente della "Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere".





L’evento è fissato per giovedì 26 giugno, alle ore 14.30. La sede scelta è la prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione n.4, a Roma. L’incontro, sarà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova rubrica letteraria "Nuovi linguaggi contro la violenza di genere".





"Autori a confronto": gli ospiti





Il parterre degli ospiti è di alto profilo. Oltre all’Onorevole Martina Semenzato saranno presenti gli autori del libro "Le tre facce della violenza", Francesco Longobardi e Noemy Longobardi e l’autore di "La Prevenzione dei femminicidi – Soggetti che si odiano", Giuseppe D’Amore. Il dibattito sarà moderato dal giornalista di Stampa Italiana, Domenico Cavazzino.

«Come nella vita, il gioco di squadra è fondamentale – spiega la presidente Semenzato. Si lavora insieme per un obiettivo comune: aiutare il dibattito e il confronto sulla violenza di genere e sul femminicidio. Un cammino da costruire con tanti "uomini e autori a confronto", e con tante donne, che mettono a disposizione le proprie competenze ed esperienze professionali».





Modalità di accredito





I giornalisti e i foto-cineoperatori interessati a seguire l’evento sono invitati ad accreditarsi inviando una mail con nome, cognome, testata giornalistica, numero del tesserino dell’ODG o un documento di identità all’indirizzo stampa.femminicidio@camera.it , specificando la tipologia di attrezzatura al seguito.

L’accesso alla sala stampa, con abbigliamento consono e, per gli uomini, l’obbligo di giacca, sarà consentito fino alle ore 14:15 e comunque fino al raggiungimento della capienza massima.

Infine, l’evento "Autori a confronto" sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dedicato della Camera dei Deputati.