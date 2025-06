'Borghi Divini', dal 23 al 25 giugno un Press Tour svela ai giornalisti d'Italia bellezze e tradizioni di Minervino e Giuggianello

Il 23, 24 e 25 giugno, nell’ambito del Progetto "Borghi Divini: Tra Santi, Fiabe E Megaliti", i comuni di Minervino e Giuggianello ospiteranno un Press Tour unico, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e delle bellezze paesaggistiche dei suoi luoghi identitari. Ospiti dei due borghi salentini saranno dieci giornalisti provenienti dalla Puglia e da altre regioni d’Italia, i quali avranno l'opportunità di immergersi nel nostro territorio e raccontarne la straordinaria ricchezza con una serie di attività indirizzate ad approfondirne in maniera particolare l’aspetto enogastronomico. Il 23, 24 e 25 giugno, nell’ambito del Progetto "Borghi Divini: Tra Santi, Fiabe E Megaliti", i comuni di Minervino e Giuggianello ospiteranno un Press Tour unico, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e delle bellezze paesaggistiche dei suoi luoghi identitari. Ospiti dei due borghi salentini saranno dieci giornalisti provenienti dalla Puglia e da altre regioni d’Italia, i quali avranno l'opportunità di immergersi nel nostro territorio e raccontarne la straordinaria ricchezza con una serie di attività indirizzate ad approfondirne in maniera particolare l’aspetto enogastronomico.





L’itinerario scrupolosamente organizzato include scouting di aziende del luogo, visite con degustazioni in cantine e aziende agricole per scoprire tutta l’eccellenza degli agricoltori e dei produttori del posto, percorsi in vigna, tour delle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche e non mancheranno anche momenti di "vita lenta" e relax nelle meravigliose strutture allocate nei due comuni: al centro, l’obiettivo di promuovere un turismo rispettoso e sostenibile.





Il Press Tour, coordinato da un ente privato in collaborazione con le amministrazioni locali, fa parte del progetto PNRR "Borghi Divini", importante strumento per il rilancio culturale e turistico dei territori. Come sottolinea il Sindaco di Minervino di Lecce, Antonio Marte: «Siamo orgogliosi di accogliere questo press tour nel cuore del nostro borgo, un’iniziativa che ci permette di raccontare e valorizzare la storia, le tradizioni e il paesaggio autentico di Minervino di Lecce. Grazie al finanziamento del progetto PNRR Borghi Divini, stiamo investendo con determinazione nel rilancio culturale e turistico del nostro territorio, con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo e sostenibile, nel rispetto delle nostre radici».





«Questo press tour rappresenta un’opportunità concreta per far conoscere l’anima più autentica di Giuggianello, un borgo piccolo ma ricco di storia, paesaggi suggestivi e tradizioni vive – aggiunge il Sindaco di Giuggianello, Luca Benegiamo - Grazie al progetto PNRR Borghi Divini, stiamo portando avanti insieme all'amministrazione di Minervino di Lecce un percorso di valorizzazione che guarda al futuro senza perdere il legame con le nostre radici. Crediamo in uno sviluppo culturale e turistico che sia rispettoso, partecipato e in armonia con l’identità del territorio».





Scopo finale è creare un racconto autentico e coinvolgente, capace di attrarre visitatori e operatori del settore, rafforzando la promozione di questi due affascinanti borghi del Salento, entrambi intrisi di storia, folklore e tradizioni. Come non fare tappa, dunque, a Minervino di Lecce, rinomata per i suoi Dolmen e Menhir, come il più noto Dolmen "Li Scusi", testimonianza della presenza di insediamenti preistorici nel territorio, e per la tradizione delle "Tavole di San Giuseppe", antica usanza che condivide con Giuggianello dove i giornalisti visiteranno uno dei luoghi più importanti della Preistoria europea, i Massi della Vecchia, dove venne scolpita in un monolite l’immagine della Dea Madre, con il capo verso il punto dell'orizzonte dove tramonta il sole nel giorno del Solstizio d'Inverno.





Borghi dal fascino addirittura preistorico che sono arrivati ai giorni nostri con un bagaglio fertile di testimonianze, racconti, un vissuto così autentico da essere scolpito nella roccia e ricamato a mano, ma anche una storia di radici, terra e sguardo fiducioso al futuro perché tutto quello che si coltiva, torna.





Il progetto (Cup H72f22000060006) rientra nella Missione M1C3, Misura 2, Investimento 2.1, Finanziato dall'unione Europea PNRR – Nextgenerationeu.