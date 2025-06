I Lucie Awards consacrano Ostuni capitale internazionale della Fotografia

OSTUNI - Sabato 21 giugno, con un gran galà ai piedi del Comune di Ostuni, si è svolta la premiazione della XXI edizione dei Lucie Awards, i prestigiosi riconoscimenti internazionali che celebrano l’eccezionalità dell’arte fotografica e che premiano sia la maestria di celebri professionisti che il talento di fotografi emergenti, per il contributo dato all’evoluzione di questa forma di espressione artistica.Tredici sono stati gli artisti che hanno ottenuto gli “Oscar della Fotografia”: Massimo Vitali, Adger Cowans, Martin Schoeller, Peter Robinson, Marco Glaviano, Paolo Pellegrin, Justine Evans, Cristina Garcia Rodero, James Balog, Helen Binet, Philip Holsinger, Nino Migliori (99 anni) e il Centro Italiano per la fotografia.Questa è stato l’appuntamento finale di una tre giorni iniziata giovedì 19, patrocinata dal Comune di Ostuni e da Pugliapromozione, col supporto dell’infopoint e della pro-loco di Ostuni Marina, che ha proposto varie attività coinvolgendo luoghi centrali della vita sociale ostunese.“I Lucie Awards hanno reso più bella Ostuni – ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes - abbiamo potuto osservare immagini bellissime e ammirare artisti incredibili. Questo premio lo scoro anno è stato presentato a New York. Averlo avuto qui ritengo sia la testimonianza dell’avvio di un percorso di sviluppo, crescita, modernizzazione e internazionalizzazione, che credo faccia bene alla nostra città, ma sia il segno di quanto la regione Puglia sia cresciuta in questi anni”.Fulcro dei Lucie Awards è stata la House of Lucie Ostuni (corso Garibaldi 164) lo spazio fotografico della fondazione, inaugurato due anni fa e divenuto uno dei punti di riferimento della cultura locale. Da questo spazio transitano infatti in modo abituale le mostre dei prestigiosi concorsi fotografici che ogni anno la Lucie Foundation istituisce in varie località dei diversi continenti.“È stata una grande soddisfazione per noi – ha spiegato Leonardo Petraroli, direttore della locale House of Lucie – portare nella nostra città un premio così importante per la cultura fotografica internazionale. La buona riuscita di tutta la manifestazione ha dimostrato al mondo di come nei luoghi meravigliosi in cui viviamo possiamo realizzare eventi di grande prestigio”.: ostuni@houseoflucie.org