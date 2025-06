Il Presidente Mattarella esprime cordoglio per l’uccisione del brigadiere Carlo Legrottaglie

Profondo dolore e partecipazione al lutto che ha colpito l’Arma dei Carabinieri e la famiglia del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso nella mattinata di giovedì 12 giugno nei pressi di Francavilla Fontana durante un intervento operativo seguito a un controllo stradale. A manifestare il proprio cordoglio è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio ufficiale indirizzato al Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo.

«Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina nei pressi di Francavilla Fontana, durante un intervento operativo seguito ad un controllo stradale – ha scritto il Capo dello Stato –. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili, desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, e all’Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore».

Il messaggio del Presidente sottolinea la gratitudine delle istituzioni verso chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Il brigadiere Legrottaglie, in servizio presso il Comando Provinciale di Brindisi, è stato colpito mortalmente nel corso di un controllo che si è trasformato in un tragico conflitto a fuoco. Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nelle indagini e nelle ricerche per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dell’omicidio.

La comunità locale e l’intero Paese si stringono attorno alla famiglia del militare e a tutti i Carabinieri, simbolo di dedizione, coraggio e servizio.