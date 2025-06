Meloni: «Dolore e sdegno per la morte del brigadiere Legrottaglie»

Un messaggio di cordoglio profondo, unito a un sentimento di forte indignazione. Così Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha voluto onorare la memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere originario di Ostuni ucciso a colpi d’arma da fuoco all’alba del 12 giugno, nel corso di un intervento legato a una rapina a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

«Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana», ha scritto la Premier in un post pubblicato sui social.

A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che Legrottaglie fosse a poche settimane dal congedo per pensionamento. Un’intera carriera spesa al servizio dello Stato, stroncata in un tragico scontro a fuoco durante il lavoro quotidiano per la sicurezza della collettività.

Nel suo messaggio, Meloni ha evidenziato l’indignazione per la brutale aggressione subita da un servitore dello Stato:

«Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini».

Il messaggio si è concluso con un pensiero di solidarietà rivolto ai familiari della vittima e a tutta l’Arma dei Carabinieri:

«Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo».

L’intera comunità nazionale si unisce al cordoglio per la tragica perdita, ribadendo il riconoscimento e la gratitudine nei confronti di chi ogni giorno indossa la divisa con dedizione e coraggio.