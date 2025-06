Lecce, tragedia sul lavoro: operaio 26enne muore precipitando da un palazzo in viale Leopardi

LECCE – Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato nella mattinata di ieri in, a Lecce, dove un giovane, di nazionalità romena, ha perso la vita cadendo da un’altezza di circa. L’uomo stava effettuando interventi di manutenzione su un edificio per conto della, ditta specializzata in

Secondo le prime ricostruzioni, il tragico incidente è avvenuto mentre Gurau era imbracato e sospeso con una corda, sistema tipico dei lavori in quota. Per cause ancora in fase di accertamento, la corda ha improvvisamente ceduto, facendo precipitare il 26enne dal quarto piano del palazzo sul quale stava operando.

Inutili i tentativi del suo collega, un giovane di 22 anni, che ha provato disperatamente a trattenerlo. In preda allo shock e alla rabbia, il ragazzo avrebbe poi sferrato un pugno contro un muro, fratturandosi una mano.

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza.