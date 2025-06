Leporano, vasto incendio nelle campagne: fiamme minacciano le abitazioni, tempestivo l’intervento dei soccorsi

– Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio dinelle campagne alla periferia di, in un’area prossima all’ingresso del paese. Il rogo, alimentato dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, si è rapidamente esteso su un fronte molto ampio, destando preoccupazione tra i residenti.

A rispondere all’emergenza sono state più squadre dei Vigili del Fuoco, unità della Protezione Civile antincendio boschivo e la Polizia Locale, intervenute in sinergia per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni sono state rese complesse dalla vicinanza con alcune abitazioni, che hanno rischiato di essere lambite dal fuoco.

Determinante si è rivelata anche la collaborazione dei cittadini: alcuni residenti sono accorsi per aiutare i soccorritori, fornendo acqua e supporto logistico per il rifornimento dei mezzi antincendio. Un gesto di solidarietà che ha contribuito a evitare danni a persone e strutture.

Grazie all’intervento tempestivo e coordinato, l’incendio è stato contenuto prima che potesse provocare conseguenze più gravi. Per ragioni di sicurezza, l’area interessata è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni, con la raccomandazione di evitare la zona fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le cause del rogo restano al momento in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi del dolo o di un’imprudenza. L'episodio rilancia l’allarme sul rischio incendi nelle aree rurali, aggravato dall’ondata di calore che sta interessando in questi giorni l'intera regione.