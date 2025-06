Marcello, esce il nuovo singolo ''Non mi giudicare'': 'Spero 'che chi la ascolta possa riconoscersi''

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali ''Non mi giudicare”, il nuovo inedito del cantautore Marcello. Con la sua voce caldissima e profonda, Marcello torna con un pezzo che mescola energia e introspezione: una cassa dritta pulsante, una chitarra arpeggiata che accarezza e spinge, creando un groove che sa di spiagge al tramonto, cocktail mezzi pieni e pensieri a metà tra il sogno e la realtà. È un ritmo estivo, ma attraversato da una vena malinconica che parla direttamente al cuore.

Il testo di "Non mi giudicare" racconta una relazione sospesa tra desiderio e incertezza, tra attrazione e bisogno di lasciarsi andare, anche solo per una notte tracciano un quadro emotivo in cui è facile riconoscersi. Una canzone che è insieme una confessione e un invito a non avere paura di mostrarsi fragili.

Con "Non mi giudicare", Marcello conferma la sua capacità di unire sound moderno e testi sinceri, parlando a una generazione che cerca verità anche nelle notti più rumorose.