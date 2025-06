Marco Lacarra: “Il Bari non è un intralcio, ma un sogno da difendere”. Polemiche sull’interrogazione del 2023

BARI – “Il Bari non è un intralcio da gestire, ma un sogno da difendere”. Con queste parole il deputato pugliese del Partito Democratico,, torna a commentare la sua, finita nuovamente al centro del dibattito pubblico nelle ultime ore. L’atto, indirizzato al Ministro per lo Sport Andrea Abodi, chiedeva unanel calcio italiano, e oggi viene strumentalmente rilanciato da alcune voci critiche.

Lacarra ha voluto chiarire il contesto dell’intervento di allora: “Il Bari veniva da una fase di rifondazione e stava inseguendo il sogno della Serie A. La proprietà, fino a quel momento, aveva investito e mantenuto le promesse. Ma si temeva che una promozione avrebbe obbligato i De Laurentiis a vendere in fretta, magari a soggetti poco affidabili”.

Il parlamentare ha sottolineato che l’interrogazione non è mai stata ripresentata nel 2024, ma semplicemente aggiornata in forma scritta dopo la risposta del ministero competente.

“Oggi il contesto è cambiato in modo profondo – ha aggiunto Lacarra –. I De Laurentiis hanno chiaramente disinvestito, lasciando la squadra in una fase di stallo pericolosa. Non ci sono ambizioni, né un progetto chiaro. I tifosi sono lasciati senza certezze e senza futuro”.

Il deputato esprime tutta la sua delusione per la deriva della situazione societaria: “Se oggi dovessi presentare un’interrogazione, non la indirizzerei al Governo, ma alla proprietà: vogliono ancora credere in questo progetto oppure sono pronti a vendere? Perché se non hanno più nulla da offrire, è giusto che lascino spazio a chi ama davvero questi colori”.

Lacarra chiude con un messaggio diretto ai tifosi: “Il mio legame con il Bari è profondo e sincero. Ho cercato di difendere la squadra nei momenti delicati, ma oggi servono chiarezza, rispetto e responsabilità. Questa città merita un progetto all’altezza della sua storia, un futuro degno della sua passione”.