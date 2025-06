Mario Aprile nuovo presidente Confindustria Bari-Bat: gli auguri del sindaco Vito Leccese

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha voluto esprimere pubblicamente i suoi auguri a Mario Aprile, recentemente nominato presidente di Confindustria Bari e BAT. In un momento di importanti sfide economiche e sociali, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore del dialogo istituzionale con il mondo imprenditoriale.«Auguro a Mario D’Aprile buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico come nuovo presidente di Confindustria Bari e BAT – ha scritto il primo cittadino –. Sono certo che saprà guidare con visione e determinazione il mondo produttivo del nostro territorio, in un momento in cui la collaborazione, l’innovazione e la coesione sono fondamentali per affrontare le sfide future. Bari e l’intera area metropolitana proseguiranno sempre un dialogo aperto e costruttivo con il mondo dell’impresa, nel solco dello sviluppo sostenibile e dell’attenzione ai lavoratori».Le parole del sindaco sottolineano la volontà di rafforzare la sinergia tra istituzioni e imprese, affinché il tessuto economico locale possa crescere nel segno della responsabilità sociale, dell’innovazione e della sostenibilità.