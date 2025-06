Massafra Calcio, una nuova cordata di imprenditori pronta a rilevare la squadra

MASSAFRA (TA) - Il Massafra Calcio verso la rinascita. La prima società calcistica della città jonica potrebbe presto voltare pagina e vivere una nuova e fondamentale fase di ricostruzione. - Il Massafra Calcio verso la rinascita. La prima società calcistica della città jonica potrebbe presto voltare pagina e vivere una nuova e fondamentale fase di ricostruzione.





Dopo le molteplici discussioni e i confronti aperti sulla gestione del Manduria calcio una nuova e prestigiosa cordata di imprenditori manduriani e brindisini avrebbe manifestato concretamente la propria volontà nell’acquisto dell’Ssd Massafra.





Un’ottima notizia non solo dal punto di vista sportivo, considerando i notevoli benefici che la nuova proprietà apporterebbe nella gestione di una società calcistica che può vantare storia e tradizione e che potrebbe certamente ambire ad un decisivo salto di qualità soprattutto in prospettiva futura, ma anche in termini di ricadute economiche e di sviluppo che l’acquisizione da parte della importante cordata di imprenditori innescherebbe sull’intero territorio.





Una notizia, dunque, che non potrà che essere accolta molto favorevolmente da tutto l’ambiente.