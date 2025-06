Maxi rissa nella notte alla discoteca Vega di Taviano: un ferito e coltello sequestrato

TAVIANO - È stata una notte di violenza quella tra sabato 28 e domenica 29 giugno presso la discotecadi, nel cuore della movida salentina. Intorno alle, una maxi rissa ha improvvisamente spezzato la tranquillità della serata, generando attimi di panico tra i presenti. La situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento dei, allertati dal personale della sicurezza del locale.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la maggior parte del gruppo coinvolto si era già dileguata, approfittando della confusione. Sul posto è stato però rinvenuto un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, trovato a terra con evidenti segni di percosse su tutto il corpo. Il giovane, cosciente e non in pericolo di vita, ha riportato ferite causate da calci e pugni, probabilmente ricevuti durante il culmine della rissa.

Durante il sopralluogo, uno degli addetti alla sicurezza ha inoltre consegnato un coltello rinvenuto sul pavimento della discoteca, lasciato presumibilmente da uno dei partecipanti allo scontro. L’arma è stata immediatamente sequestrata per essere sottoposta ad accertamenti tecnici, volti a verificarne l’eventuale utilizzo durante l’aggressione.

Sono in corso indagini serrate da parte dei Carabinieri per identificare i responsabili della violenta colluttazione, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire i motivi alla base dello scontro. Saranno determinanti le testimonianze del personale di sicurezza e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e nei pressi del locale.

Il Vega Club, noto punto di ritrovo per centinaia di giovani del Salento, soprattutto nei fine settimana estivi, è ora al centro dell’attenzione investigativa. Al momento, non risultano provvedimenti restrittivi nei confronti del locale, ma la posizione della discoteca potrebbe essere valutata in base all’evoluzione delle indagini e all’accertamento di eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza.