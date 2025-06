Manfredonia, notte di fuoco: sei auto incendiate in due distinti episodi. Paura tra i residenti

MANFREDONIA - Una notte da incubo per i residenti di, in provincia di, dovein due distinti episodi a poche ore di distanza l’uno dall’altro. I, che si sono sviluppati in aree diverse della città, hanno rapidamente coinvolto, scatenando il panico tra la popolazione e causando ingenti danni.

L’allarme è stato lanciato nelle prime ore della notte, quando le prime fiamme sono state notate in una via del centro urbano. Poco dopo, un secondo incendio ha interessato altre auto parcheggiate in un'altra zona della città. In entrambi i casi, il rapido propagarsi delle fiamme ha reso necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con più squadre per evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente e minacciasse direttamente le abitazioni.

Gli interventi di spegnimento sono durati diverse ore, complicati dalla potenza dei roghi e dalle condizioni meteo favorevoli alla diffusione delle fiamme. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta, soprattutto per la vicinanza dei fuochi alle case e la densa coltre di fumo che ha invaso alcune strade.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato Giuseppe Marasco, ispettore ambientale dell’associazione Civilis e consigliere comunale, che ha condiviso sui social un video per documentare l’entità dei danni. “È importante che le autorità competenti accertino le cause e prendano misure concrete per prevenire eventi criminosi simili in futuro”, ha dichiarato Marasco, sollecitando un rafforzamento della sorveglianza notturna e dell’azione preventiva.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica degli incendi e verificare l’eventuale natura dolosa degli episodi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto coordinato. Fondamentale sarà l’esame delle immagini di videosorveglianza e delle testimonianze dei residenti, alcuni dei quali avrebbero notato movimenti sospetti poco prima dello scoppio dei roghi.

La città di Manfredonia, già scossa da precedenti episodi di vandalismo e incendi notturni, si ritrova ancora una volta a fare i conti con un clima di insicurezza crescente. I cittadini chiedono a gran voce maggiore controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, e un piano straordinario di prevenzione e contrasto agli atti criminali.

Il Comune, in collaborazione con Prefettura e forze dell’ordine, sta valutando l’introduzione di misure straordinarie, tra cui un potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza e l’aumento delle pattuglie in servizio nelle ore più critiche. Nel frattempo, resta alta l’allerta, e la comunità spera in risposte rapide ed efficaci per scongiurare il ripetersi di simili episodi.