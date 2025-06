Modugno si accende con il “Motor Fest in the Grove”: il 5 luglio una serata di motori, musica e divertimento per tutti

MODUGNO – Una serata imperdibile per gli amanti delle due ruote, ma anche per famiglie, curiosi e appassionati della buona musica: sabato, a partire dalle ore, andrà in scena il, evento gratuito e aperto a tutti, organizzato dal

Il festival si svolgerà nella suggestiva cornice de "Gli Amici del Boschetto", in Contrada La Pigna KM 1, a Modugno, e rappresenta un’occasione unica per condividere la passione per i motori in un contesto familiare, accogliente e immerso nel verde.

Una festa per tutti, non solo per motociclisti

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con numerosi club motociclistici pugliesi e ha come obiettivo non solo quello di promuovere la cultura del motociclismo responsabile, ma anche di creare un momento di aggregazione autentica, capace di coinvolgere ogni fascia d’età.

Il programma della serata è ricco di appuntamenti che sapranno intrattenere grandi e piccini:

🎧 DJ set e premiazioni dedicate ai gruppi motociclistici partecipanti

🙏 Benedizione dei motociclisti e dei mezzi, per un momento simbolico di unione e protezione

🤖 Special Guest: Bumblebee , il celebre Autobot dei Transformers, sarà presente dalle 20:00 alle 21:00 per foto e sorrisi con grandi e piccoli

🎸 Concerto live dei “Superclassifica Sciò” , dalle ore 21:00 alle 23:00 , con i grandi successi della musica italiana che faranno ballare tutta la platea

🎈 Area giochi per bambini , per rendere la serata davvero a misura di famiglia

🍴 Stand gastronomici con prodotti tipici locali, tra sapori autentici e specialità pugliesi

Un evento gratuito e inclusivo

Il “Motor Fest in the Grove” rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate motociclistica pugliese, capace di unire la passione per le due ruote con l’amore per la musica, la natura e la convivialità. L’evento, completamente gratuito, è stato pensato per accogliere tutti: motociclisti, famiglie, giovani, bambini e semplici curiosi.

“Vogliamo che questo evento sia una festa di comunità – spiegano gli organizzatori del Gentlebikers Club – Un’occasione per far conoscere il mondo del motociclismo da vicino, ma anche per stare insieme e vivere una serata diversa, nel segno dell’amicizia, del rispetto e del divertimento sano.”

Info utili

📍 Luogo: “Gli Amici del Boschetto”, Contrada La Pigna KM 1 – Modugno (BA)

🕖 Inizio evento: ore 19:00

🎟️ Ingresso: gratuito

📞 Per informazioni: [inserire eventuali contatti social o telefonici]

L’appuntamento è quindi per il 5 luglio: che tu sia un biker o semplicemente alla ricerca di una bella serata d’estate, il “Motor Fest in the Grove” ti aspetta!