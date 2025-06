Manduria, Acustica si accende con i Dirotta su Cuba: la funky band celebra 30 anni di successi

La Puglia si prepara a ballare sulle note del miglior funky italiano: venerdì, a Manduria, arrivano icon un concerto gratuito che promette energia, ritmo e pura emozione. La travolgente band, capitanata dalla straordinaria, sarà la protagonista del quarto appuntamento di, la rassegna musicale organizzata dalla direzione artistica diper, con il supporto della cantina

Un concerto-evento per il trentennale

Il live rientra nel tour celebrativo "Let’s Celebrate Tour!", che onora i 30 anni dal primo, storico album “Dirotta su Cuba”, pubblicato il 21 aprile 1995 dalla CGD. Un disco che ha fatto la storia, piazzando cinque singoli in vetta alle classifiche radiofoniche e conquistando il Disco di Platino, consacrando i Dirotta su Cuba come pionieri del funky-pop italiano.

Oggi, a trent’anni esatti da quell’esordio travolgente, la band è tornata con una riedizione in vinile arancione di quell’album leggendario, pubblicata da Warner Music in edizione limitata, e con una rinnovata carica live che ha già registrato sold out al Blue Note di Milano e uno spettacolare concerto alla Casa del Jazz di Roma.

Un viaggio musicale tra successi e nuove vibrazioni

Nella straordinaria cornice degli spazi esterni della Cantina Produttori di Manduria, i Dirotta su Cuba proporranno una scaletta che farà rivivere le hit che hanno definito il loro stile: Gelosia, Solo baci, Liberi di liberi da, Dove sei, Legami, Ridere, Sensibilità, È andata così, Jesahel, Bang, Notti d’estate, Dentro ad ogni attimo, In riva al mare. Tutto in una veste nuova, grazie a arrangiamenti inediti e a una line-up a sette elementi che affianca alla voce inconfondibile di Bencini una sezione ritmica e fiati dal groove irresistibile:

Simona Bencini – voce

Emiliano Pari – tastiere

Stefano Profazi – chitarra

Patrizio Sacco – basso

Vincenzo Protano – batteria

Donato Sensini – sax e flauto

Antonio Scannapieco – tromba

“La Puglia è la regione più funky d’Italia”

«La Puglia si conferma la regione più funky d’Italia – ha dichiarato Simona Bencini – ed è sicuramente il luogo dove i Dirotta su Cuba sono più amati». Un’affermazione che trova conferma nella partecipazione entusiasta del pubblico pugliese, che da sempre accoglie con calore e passione la band in ogni tappa del sud Italia.

Ingresso libero e area food & wine

Il concerto inizierà alle ore 21:00 (apertura cancelli alle 20:45) e sarà ad ingresso libero. A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di un’area ristoro food & wine, dove sarà possibile degustare i migliori prodotti locali in un’atmosfera conviviale e rilassata.

Funky, soul e acid jazz: l’anima di una band cult

Con oltre trent’anni di carriera, sette album in studio, uno speciale e innumerevoli singoli, i Dirotta su Cuba continuano a rinnovarsi senza mai perdere la propria identità. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 1997 accanto al leggendario Toots Thielemans, la band ha collezionato collaborazioni prestigiose con artisti come Mario Biondi, Neri per Caso, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo e Mario Venuti.

Ogni loro esibizione è un happening collettivo, un’esplosione di groove, energia e qualità musicale che trasforma il pubblico in parte integrante dello spettacolo.

Info utili:

📅 Data: venerdì 27 giugno 2025

🕘 Orario: inizio concerto ore 21:00 (apertura cancelli ore 20:45)

📍 Luogo: Cantina Produttori di Manduria – Manduria (TA)

🎟️ Ingresso: gratuito

🍷 Servizi: area ristoro food & wine

Una serata sotto le stelle con il sound inconfondibile dei Dirotta su Cuba, per ballare, cantare e vivere Manduria a ritmo di funky.