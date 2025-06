Oleoturismo in Puglia: a Bari un incontro per approfondire la nuova legge regionale

BARI - Venerdì 27 giugno alle ore 16:00, presso il LABZERO del Politecnico di Bari (Via Giovanni Amendola, 132), si terrà un incontro informativo e di confronto aperto a tutti i frantoiani e agli operatori del settore olivicolo dedicato alle nuove opportunità offerte dalla legge regionale n. 9 del 10 giugno 2025, che disciplina l’oleoturismo in Puglia.



L’iniziativa è promossa da AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari, nell’ambito del Progetto Esecutivo 2025 di Italia Olivicola, con il sostegno dell’Unione Europea attraverso il Regolamento UE 2021/2115. All’evento interverrà Giuseppe L’Abbate, già Sottosegretario alle Politiche Agricole, che illustrerà i contenuti della norma e le sue ricadute pratiche per il comparto.



La legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia lo scorso 16 giugno, introduce una cornice normativa organica per l’oleoturismo, riconoscendolo come attività agricola connessa, incentivando percorsi di valorizzazione territoriale e offrendo una nuova possibilità di reddito alle imprese frantoiane e olivicole. L’oleoturismo, infatti, include visite guidate ai frantoi, degustazioni, attività didattiche, culturali e ricreative legate al mondo dell’olio extravergine di oliva, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e l’accoglienza rurale di qualità.



“Con questa legge – dichiara il Presidente AIFO, Elia Pellegrino - la Puglia compie un passo avanti decisivo nel coniugare qualità agroalimentare, cultura del territorio e turismo sostenibile. L’oleoturismo rappresenta un’opportunità concreta per i nostri frantoi di raccontarsi, aprirsi al pubblico e trasformare la conoscenza dell’olio in esperienza. Come AIFO, vogliamo accompagnare i frantoiani in questo nuovo percorso, offrendo occasioni di approfondimento e strumenti per cogliere a pieno le potenzialità della norma”.



Per informazioni è possibile contattare la segreteria AIFO all’indirizzo segreteria@associazionefrantoiani.it o al numero 380 595 6700.