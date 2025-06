Scorporo Ospedale Giovanni XXIII di Bari, FdI: “La Regione Puglia lo attui immediatamente, basta perdere tempo”

BARI – “Lo scorporo dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari non è più rinviabile: è un passaggio fondamentale per garantire il diritto alla salute dei bambini e la Regione Puglia deve attuarlo senza ulteriori ritardi”. È questo il duro attacco lanciato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla guida regionale di centrosinistra presieduta da Michele Emiliano.

“La separazione amministrativa dell’‘Ospedaletto’ – ricordano i consiglieri regionali meloniani – è stata prevista chiaramente nella legge di bilancio regionale approvata mesi fa. Eppure, nonostante gli impegni assunti nel corso dell’ultimo vertice al Ministero della Salute a Roma, lo scorso marzo, con la partecipazione dei rappresentanti regionali, tutto è ancora fermo. È grave che la Regione, pur avendo ricevuto piena disponibilità dal Governo Meloni e dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, continui a temporeggiare”.

Il gruppo FdI denuncia una “indecorosa attesa” che si traduce, secondo i consiglieri, in un danno diretto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie: “Il Giovanni XXIII deve essere messo nelle condizioni di operare con una struttura gestionale autonoma, efficiente e dedicata esclusivamente alla cura dei bambini. Invece si continua a rinviare, forse per meri calcoli politici in vista delle prossime elezioni regionali”.

A firmare la nota sono il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri regionali Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina, che concludono: “L’inerzia del governo regionale su un tema tanto delicato come la sanità pediatrica dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza. Chiediamo che lo scorporo diventi operativo subito, senza altri alibi e senza altri ritardi”.