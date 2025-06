Omicidio a Foggia: fermato un sospettato per l’uccisione di Giovanni Mastropasqua

FOGGIA – Una persona è stata fermata dai Carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Giovanni Mastropasqua, il 50enne foggiano ucciso ieri mattina con un colpo di arma da fuoco. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del sospettato né sulla sua eventuale posizione giudiziaria, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.Il movente dell’omicidio potrebbe essere riconducibile a un debito, ma non si esclude alcuna pista. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i contorni della vicenda, esaminando i legami personali e finanziari della vittima.Il delitto è avvenuto nel cuore di Foggia, tra via Arpaia e via Zuretti, una zona centrale della città. Il corpo di Mastropasqua è stato rinvenuto all’interno di una Smart rossa parcheggiata lungo un marciapiede. L’uomo è stato colpito da un solo proiettile, risultato fatale.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale e la Scientifica, che ha effettuato i rilievi per raccogliere ogni possibile traccia utile all’identificazione del responsabile. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono in corso analisi balistiche e autoptiche.Le indagini proseguono senza sosta. Gli inquirenti stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni.