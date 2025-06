San Cesario di Lecce, aperte le iscrizioni per la Summer School 'Il corpo e l’immaginario'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Sono aperte le iscrizioni alla Summer School "Il corpo e l’immaginario", che si terrà dal 27 al 31 agosto 2025 presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è curata da "Kaiak. A Philosophical Journey" e Astràgali Teatro, con il Patrocinio della Società Filosofica Italiana.

I lavori della Summer School si svilupperanno nella modalità della Residenza Filosofica e saranno incentrati sull’analisi critica e decostruttiva del rapporto tra la vita corporea e le origini dell’immaginario, in un’ottica ontologica, antropologica ed estetica che porrà a tema anche le origini della "civilizzazione neolitica".

Come nelle precedenti edizioni, i partecipanti potranno prendere parte al panel di discussione previsto per il 31 agosto, con previo invio di un abstract del proprio intervento.

La Summer School si aprirà mercoledì 27 agosto con lo spettacolo "Cantiga Antigonae. Lamento per il corpo del nemico", l’ultima produzione di Astràgali Teatro.

Giovedì 28 agosto i lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali di Ennio de Bellis, docente dell’Università del Salento, a cui seguiranno l’introduzione al tema di Vincenzo Cuomo, direttore della rivista "Kajak. A Philosophical Journey", e Fabio Tolledi, direttore artistico di Astràgali Teatro, nonché le lezioni di Gaspare Polizzi dell’Università di Pisa, di Francesca Recchia Luciani, dell’Università di Bari e di Eleonora de Conciliis, caporedattrice di "Kajak. A Philosophical Journey". La giornata si concluderà con "Corpo sonoro. Frammenti", con Daniele Goldoni, Fabio Tolledi, Mauro Tre, Roberto Gagliardi.

Venerdì 29 agosto si proseguirà con lezioni di Michele Cometa, dell’Università di Palermo, di Vincenzo Cuomo e di Roberto Beneduce, dell’Università di Torino; la giornata si concluderà con la veglia esperienziale "Silence. Bodies. Images" a cura di Astràgali Teatro.

Sabato 30 agosto gli incontri riprenderanno nel pomeriggio con le lezioni di Andrea Rabbito, dell’Università "Kore" di Enna, e di Fabio Tolledi e termineranno con il Teatro di Ombre Turche con Onur Uysal.

Domenica 31 agosto la Summer School si concluderà con il Panel di discussione "Il corpo e l’immaginario", coordinato da Igor Pelgreffi, Università di Verona, e Annamaria Pacilio, della rivista "Kajak. A Philosophical Journey".

Parteciperanno ai lavori anche Ubaldo Fadini, docente di Antropologia Filosofica dell’Università di Pisa, e Daniele Goldoni, docente di Estetica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Tutte le attività si svolgeranno in presenza.

Per iscriversi è necessario essere in possesso di Laurea Triennale e inviare una email, corredata da lettera motivazionale, al seguente indirizzo: rivistakaiak@libero.it entro e non oltre il 7 luglio 2025. Per maggiori info: teatro@astragali.org